Elezioni in Piemonte: come si vota

Elezioni Piemonte 2019 come si vota

Il 26 maggio è una data importante per il Piemonte: i cittadini della regione sono chiamati a scegliere non solo i rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo ma anche il Presidente di Regione.

È il quarto appuntamento elettorale a livello regionale dall’inizio del 2019, dopo Abruzzo, Sardegna e Basilicata.

A questo link abbiamo spiegato tutto quello che c’è da sapere sul voto in Piemonte del 26 marzo.

Tra i candidati anche il presidente uscente Sergio Chiamparino: il Pd, dopo aver perso nelle altre Regioni al voto, spera di mantenere il controllo del Piemonte.

A rappresentare i 5 Stelle è Giorgio Bertola, per il centrodestra si presenta Alberto Cirio, mentre il Popolo della Famiglia è guidato da Valter Boero

Le urne sono aperte dalle 7 alle 23: al voto sono attesi oltre 3 milioni e mezzo di residenti.

Elezioni Piemonte 2019 | Guida al voto

I cittadini del Piemonte possono dare il loro voto ad una lista provinciale, tracciando un segno sul simbolo corrispondente sulla scheda elettorale: la preferenza passa in automatico alla lista regionale collegata e al relativo candidato presidente della Giunta.

Qui una descrizione dettagliata di ciascun candidato.

Si può anche contrassegnare, oltre al simbolo della lista, anche quello del nominativo del candidato presidente della Giunta collegato.

La legge elettorale prevede anche che il cittadino possa esprimere la propria preferenza solo per il candidato presidente tracciando un segno sul simbolo o sul nome. In quel caso il voto si intende espresso solo per la lista regionale e per il candidato presidente e non anche per la lista provinciale collegata.

Bisogna poi considerare la possibilità del voto disgiunto: gli elettori possono tracciare un simbolo su una lista provinciale e un secondo sul nome o sul simbolo del candidato presidente della Giunta che non è collegato alla lista provinciale che si è scelta.

Elezioni europee 2019: come si vota | La guida al voto di TPI