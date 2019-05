Elezioni amministrative Reggio Emilia 2019: tutto quello che c’è da sapere

Elezioni amministrative 2019 Reggio Emilia| Comunali | Data | Come si vota | Candidati

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 REGGIO EMILIA – Domenica 26 maggio 2019 i cittadini di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna, voteranno non soltanto per le elezioni Europee 2019, ma anche per le elezioni comunali.

Il comune emiliano quindi è chiamato a eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle elezioni amministrative a Reggio Emilia.

Elezioni amministrative 2019 Reggio Emilia | Data

Come già precisato, le elezioni comunali a Reggio Emilia si tengono domenica 26 maggio. I cittadini potranno recarsi a votare dalle 7 alle 23.

L’eventuale ballottaggio, previsto nel caso in cui nessuno dei candidati riuscisse a ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi, si terrà invece domenica 9 giugno 2019.

Elezioni amministrative 2019 Reggio Emilia | Candidati

Chi sono i candidati alle elezioni comunali 2019 a Reggio Emilia? In tutto sono cinque gli aspiranti primi cittadini della città emiliana.

Luca Vecchi , sindaco uscente alla ricerca del secondo mandato con l’appoggio di Partito democratico, +Europa, Fare, Reggio È, Immagina Reggio, Refutura

, sindaco uscente alla ricerca del secondo mandato con l’appoggio di Partito democratico, +Europa, Fare, Reggio È, Immagina Reggio, Refutura Roberto Salati , appoggiato da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia

, appoggiato da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia Rossella Ognibene , sostenuta dal Movimento Cinque Stelle

, sostenuta dal Movimento Cinque Stelle Cinzia Rubertelli , appoggiata dalla lista Alleanza Civica

, appoggiata dalla lista Alleanza Civica Daniele Codeluppi, sostenuto dalla lista Reggio Emilia in Comune (Rifondazione, Potere al Popolo e Sinistra Italiana)

Elezioni amministrative 2019 Reggio Emilia | Legge elettorale

Con quale legge elettorale si vota alle elezioni comunali 2019 a Reggio Emilia? Il sindaco viene eletto con un sistema maggioritario, mentre il Consiglio comunale assegna i seggi con un sistema proporzionale.

Ciascun candidato, per poter essere eletto sindaco al primo turno, deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi: dunque il 50 per cento più uno delle preferenze espresse dagli elettori.

È previsto inoltre un premio di maggioranza del 60 per cento dei seggi in Consiglio per la lista collegata al candidato sindaco vincente. Gli altri seggi al Consiglio vengono assegnati in modo proporzionale a tutte le liste che hanno superato lo sbarramento del 3 per cento.

Elezioni amministrative 2019 Reggio Emilia | Come si vota

Come si vota a Reggio Emilia? Gli elettori possono:

Barrare il simbolo della lista e dare, in questo caso, automaticamente il voto al candidato sindaco collegato

Barrare solo il nome del candidato sindaco scelto e, in questo modo, il loro voto non andrà automaticamente alla lista collegata al candidato

È consentito inoltre il voto disgiunto. Gli elettori dunque possono scrivere il nome di un candidato sindaco ed esprimere due preferenze per un’altra lista, diversa da quella che appoggia il candidato prescelto.

Se si sceglie di esprimere due preferenze per il Consiglio comunale, queste devono essere di sesso diverso.