Elettra Lamborghini risposta sull’aborto | Stasera, 21 maggio 2019, andrà in onda una nuova puntata del talent show The Voice of Italy. Dall’inizio del programma lo scorso 23 aprile, a dominare la scena è Elettra Lamborghini, la sensuale ereditiera del fondatore della lussuosa casa automobilistica, Ferruccio Lamborghini.

Con il suo modo di fare diretto e spregiudicato e le sue forme prorompenti, Elettra, che ha compiuto da poco 25 anni, ha conquistato lo schermo italiano, dopo avere partecipato al reality britannico Geordie Shore (2017) e avere sfondato nel mondo della pop-music con il suo successo Pem Pem (2018).

La salute di Elettra Lamborghini preoccupa i fan: “Anche se sembro felice, sono molto stanca”

In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, la giovanissima cantante ha dichiarato di non essere il tipo da raccontare i fatti suoi ai “giornaletti”. Da Alessandro Ferrucci, però, la figlia di Tonino Lamborghini si è lasciata intervistare e il giornalista ha colto l’occasione per metterla alle strette con domande scomode.

In un passaggio dell’intervista, alla giudice di The Voice of Italy originaria di Bologna viene chiesto se si interessi ai mostri sacri del cinema e della musica italiana.

“Ad esempio, sa chi è Ugo Tognazzi?”

“No, mi spiace”, risponde la Lamborghini.

“Mai sentito nominare?”, insiste l’intervistatore, evidentemente intenzionato a punzecchiare la cantante.

“Se volete mettermi alla prova, anche no…” risponde lei infastidita, per poi giustificarsi: “Mi sono concentrata sul reggaeton” (peccato che Ugo Tognazzi sia un attore, considerato fra i mostri sacri della commedia all’italiana e interprete, fra gli altri, del cult Amici Miei).

Non pago, il giornalista ci riprova: “È nata a Bologna: Dalla? (ndr: Lucio)”

“Sento altra musica, e non sono meno artista di altri”, risponde Elettra Lamborghini, dimostrando almeno di sapere di chi si stava parlando.

“Tognazzi era un attore”, rincara Ferrucci, “E sti c***i!”risponde poco sobriamente la 25enne.

Ultima stoccata: “È per o contro l’aborto?”

“Eeee non so rispondere“, conclude Elettra, forse per non dare soddisfazione al giornalista (o, forse, perché davvero non sa cosa rispondere).

A prendere le difese dell’ereditiera è la madre, Luisa Peterlongo, che in un’intervista al sito DiLei.it ha confidato: “L’immagine sopra le righe di mia figlia che voi vedete sui social o in televisione non corrisponde alla sua anima pura”.

