“Downton Abbey dà il benvenuto alle vostre maestà”. Era nata come serie televisiva, è andata in onda per sei stagioni e dopo un periodo di pausa è finalmente arrivato il primissimo trailer del sequel-film. Downton Abbey ci porta a casa aprendo le porte della tenuta di campagna di proprietà della famiglia Grantham.

Come si evince dal video, torneranno tutti i volti più amati della serie televisiva a partire da Maggie Smith che interpreta l’irriverente Violet Crawley. Al suo fianco, Elizabeth McGovern che calza le nobili vesti di Cora Crawley.

Da dove riprende la storia di Downton Abbey? Esattamente da dove ci eravamo lasciati, ma con una spinta in più. Siamo nel 1927 e, come possiamo notare dal trailer, ci saranno nuovi ospiti in visita alla tenuta di Downton Abbey: Cora infatti accoglierà sulla soglia di casa i regnanti britannici, il cui arrivo creerà grande scompiglio all’interno della casa.

Della trama del film, comunque, si conosce ancora molto poco. Sappiamo soltanto che l’anno di ambientazione è il 1927, a circa due anni dopo la fine della serie televisiva, e tutto ruoterà attorno alla visita inaspettata dei reali inglesi Giorgio V e la Regina Maria.

Nel cast del film troveremo Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Sophie McShera, Lesley Nicol e Penelope Wilton. In più, anche qualche novità come Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips, e Stephen Campbell Moore.

Il film di Downton Abbey è atteso nelle sale il 24 ottobre 2019.

