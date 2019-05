Come un gatto in tangenziale streaming 21 maggio | Diretta | Tv | Canale 5

COME UN GATTO IN TANGENZIALE STREAMING 21 MAGGIO – Come un gatto in tangenziale torna in tv questa sera 21 maggio 2019 a distanza di più di un anno dall’uscita nelle sale, datata 28 dicembre 2017, distribuita da Vision Distribution.

Il film di Milani con protagonisti Antonio Albanese e Paola Cortellesi appare dunque di nuovo sul piccolo schermo dopo aver raccolto un grande successo sia al botteghino (per un totale di più di 10 milioni di euro) che da parte della critica italiana.

Il regista romano dirige per la seconda volta la coppia formata da Antonio Albanese e Paola Cortellesi, dopo il successo dell’anno precedente con il film Mamma o papà?.

La pellicola è stata girata tra il centro storico di Roma e il quartiere Quartaccio, vicino a Torrevecchia, nel quartiere Primavalle.

Come un gatto in tangenziale, tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Canale 5

Come un gatto in tangenziale streaming 21 maggio | Tv

Dove vedere dunque Come un gatto in tangenziale?

Il film andrà in onda stasera a partire dalle 21.21 su Canale 5, disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi possiede un decoder Sky, può trovare Canale 5 anche al tasto 105.

Come un gatto in tangenziale streaming 21 maggio | Diretta streaming

Se non potete seguire il film in tv, ma avete a disposizione tablet, pc e smartphone, allora potete usufruire di Mediaset Play. La piattaforma mette a disposizione dell’utente i suoi contenuti in diretta streaming, quindi potrete seguire tranquillamente la messa in onda.

Il servizio di streaming e di on demand è completamente gratuito. Per accedere ad alcune funzionalità, al massimo, all’utente viene richiesta la registrazione. Anche quella, però, non richiede alcun pagamento. Infine, è disponibile sia su iOS che su Android.

Qui come vedere Canale 5 in streaming