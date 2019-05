Come un gatto in tangenziale film | Trama | Cast | Trailer | Canale 5

Questa sera, martedì 21 maggio 2019, va in onda su Canale 5 il film Come un gatto in tangenziale con protagonisti Antonio Albanese e Paola Cortellesi. La pellicola del 2017 è diretta da Riccardo Milani.

Il film va in onda in prima serata su Canale 5 questa sera, 21 maggio 2019, a partire dalle 21.21.

Come un gatto in tangenziale film | Trama

Giovanni (Antonio Albanese), intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale, vive nel centro storico di Roma. Monica (Paola Cortellesi), ex cassiera del supermercato, vive nella degradata periferia romana.

Si incontrano a causa della nascita della relazione tra i loro due figli adolescenti. Sono due persone agli antipodi ma condividono un obiettivo: la relazione tra i loro figli deve finire.

Per portare a termine il comune proposito, i due cominciano, loro malgrado, a frequentarsi e ad entrare l’uno nel mondo dell’altro.

Dopo diversi eventi e avventure a cui non erano abituati, i due protagonisti capiscono di condividere un’attrazione l’uno per l’altra che non sanno dove li porterà.

Arrestate “Sue Ellen” e “Pamela”, le gemelle del film Come un gatto in tangenziale

Come un gatto in tangenziale film | Trailer

Ecco il trailer del film di oggi in onda su Canale 5.

Come un gatto in tangenziale film | Cast

La commedia del 2017 diretta da Riccardo Milani vede nel ruolo di protagonisti due attori di grande successo e molto amati dal pubblico italiano come Antonio Albanese e Paola Cortellesi.

Si tratta della quinta collaborazione tra l’attrice romana e il regista, nella realtà marito e moglie, e sceneggiatori del film insieme a Furio Andreotti.

Nel cast del film spiccano poi le figure di Sonia Bergamasco (nei panni di Luce, ex moglie di Giovanni) e di Claudio Amendola (nel ruolo di Sergio, marito di Monica che per lunga parte del film si trova in carcere).

Paola Cortellesi contro il governo: “La crisi ci ha resi aggressivi ma questa classe politica non stempera il rancore”

Come un gatto in tangenziale film | Streaming

Il film è anche visibile in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Play, disponibile sia su iOS che su Android.

Il servizio di streaming e di on demand è completamente gratuito. Per accedere ad alcune funzionalità, al massimo, all’utente viene richiesta la registrazione. Anche quella, però, non richiede alcun pagamento.

Come un gatto in tangenziale, dove vedere il film in onda stasera in tv e in streaming

Qui come vedere Canale 5 in streaming