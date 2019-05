Chris Hemsworth Chi è | Carriera | Film | Vita privata | Moglie | Instagram

Chris Hemsworth è uno degli attori più amati e conosciuti del panorama cinematografico mondiale soprattutto grazie al suo ruolo del dio Thor. Attraverso l’interpretazione di personaggi importanti, infatti, si è ritagliato un posto d’onore tra le stelle del cinema.

Ma chi è Chris Hemsworth? Come nasce la sua brillante carriera? Hemsworth nasce a Melbourne l’11 agosto 1983. Cresce tra la metropoli australiana e la piccola città di Bulman, prima di trasferirsi durante l’adolescenza a Philipp Island.

Ha due fratelli, di nomi Luke e Liam, attori noti sul grande schermo.

Terminati gli studi alla Heathmont Secondary College di Melbourne, comincia subito ad ottenere ruoli minuri in alcune produzioni televisive.

Chris Hemsworth Chi è | Carriera | Gli inizi

Nel 2002 Hemsworth debutta sul piccolo schermo in due episodi della serie tv Ginevra Jones. Nello stesso tempo compare nelle soap operas australiane Neighbours e Marshall Law.

Nel 2004 arriva la prima svolta nella carriera dell’attore australiano che ricopre un ruolo importante nella soap opera Home and Away, per un totale di 171 puntate.

Esordisce sul grande schermo nel 2009, comparendo nei film A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga e Cash Game – Paga o muori.

Chris Hemsworth Chi è | Carriera | Il successo

Chris Hemsworth raggiunge, però, il successo mondiale nel 2011, quando viene scelto per interpretare il ruolo dell’eroe Marvel Thor, nell’omonimo film di Kenneth Branagh. Ha ricoperto il ruolo del dio anche in tutti i successivi film Marvel The Avengers (del 2012), Thor: The Dark World (del 2013), Avengers: Age of Ultron (del 2015), Thor: Ragnarok (del 2017), Avengers: Infinity War (del 2018) e l’ultimo Avengers: Endgame (del 2019).

In questi ultimi anni ha recitato anche nel film del 2012 Biancaneve e il cacciatore di Rupert Sanders e nel suo spin-off Il cacciatore e la regina di ghiaccio, al fianco di Charlize Theron.

Un altro ruolo che l’ha reso celebre è sicuramente quello di James Hunt nel film Rush dove viene riproposta l’accesa rivalità tra il pilota inglese e l’austriaco Niki Lauda.

Tutto quello che c’è da sapere su Rush

Nel 2015 torna a lavorare con il regista Ron Howard dopo il successo di Rush, rendendosi protagonista di Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, adattamento cinematografico del celeberrimo romanzo. Infine è da segnalare la sua presenza nei film Ghostbusters e Doctor Strange, entrambi del 2016.

Chris Hemsworth Chi è | Vita privata | Moglie | Figli | Curiosità

Dal 28 dicembre 2010, Hemsworth è sposato con l’attrice Elsa Pataky. La coppia ha tre figli: India Rose, nata a Londra l’11 maggio 2012, e i gemelli Tristan e Sasha, nati a Los Angeles il 18 marzo 2014.

Una delle caratteristiche più importanti di Chris Hemsworth è l’altezza: l’attore è alto ben 190 centimetri.

Hemsworth, come molti attori e non solo, è molto attivo sui social.

In particolare Instagram (qui il suo profilo), Facebook e Twitter dove posta diversi contenuti.