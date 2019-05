A Shanghai al via il China Art Festival, tra arte e teatro

Al via a Shanghai la dodicesima edizione del China Art Festival, tra i più importanti eventi culturali e artistici della Cina. L’evento durerà due settimane, durante le quali saranno messi in scena 51 spettacoli teatrali da tutto il paese in 19 teatri di Shanghai.

Durante l’evento saranno assegnati i premi Wenhua (per le opere teatrali professionali) e i premi Qunxing (per artisti dilettanti e la cultura comunitaria).

Il festival, sponsorizzato dal ministero della Cultura e del turismo e dal governo municipale di Shanghai, proporrà anche anche lavori di calligrafia, incisione dei sigilli, belle arti, fotografia, lavori delle arti dello spettacolo e anche prodotti creativi, per la prima volta inclusi nell’evento.

The 12th #ChinaArtFestival began yesterday, and the opening act “The Eternal Wave” has already gained attention across the country. As of now, the 30 show dates are mostly sold out due to the incredible demand on its tickets. Are you one of the lucky ones with a ticket? pic.twitter.com/83zQ04BiyI

— ShanghaiEye (@ShanghaiEye) 21 maggio 2019