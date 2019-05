Chiara Ferragni cambia look: le critiche sul nuovo taglio di capelli | FOTO

Chiara Ferragni Cannes capelli | Nuovo Look | Le critiche

Lo aveva annunciato nei giorni scorsi e finalmente quel momento è arrivato: Chiara Ferragni torna a Cannes e i flash dei fotografi sono tutti per lei quando si presenta sul red carpet più ambito di sempre.

Stavolta però la fashion blogger più famosa d’Italia non ha sorpreso tutti solo per il suo outfit – stravagante, ma impeccabile come sempre. A sorprendere i fan è stato il suo nuovo look. L’influencer di Cremona, infatti, è arrivata al festival del Cinema con un nuovo taglio.

Lo aveva mostrato qualche minuto prima ai suoi milioni di follower su Instagram, dove, in alcune stories aveva mostrato i suoi biondissimi capelli a terra, appena tagliati. E, infatti, Chiara Ferragni si presenta sul red carpet con un taglio corto, un caschetto precisissimo e netto.

I lunghi, lunghissimi capelli di Chiara Ferragni non ci sono più. Ora, la 32enne appare diversa, ma comunque bellissima. Sotto alla foto del nuovo taglio piovono commenti positivi. Tanti i supporters della fashion blogger che si complimentano con lei con il cambio di look.

Chiara Ferragni Cannes capelli | Le critiche

In tantissimi, però, non apprezzano. “Sembri la mia Barbie. Dopo che le ho tagliato personalmente i capelli”, scrive qualcuno. “Mi auguro sia una parrucca”, si legge in un altro commento. “Il taglio e il colore fanno un po’ Loredana Lecciso”, scrive qualcun altro. “Che bella Ilary Blasi”, si legge ancora. “No tesoro no.. questa volta non ci siamo!!! Un po’ effetto lampadario sadomaso”, scrivono altri. E ancora: “Da imprenditrice digitale a XENA PRINCIPESA GUERRIERA è un attimo”.

Insomma, Chiara Ferragni incassa ancora una volta le critiche aspre di chi non sempre la apprezza. Quel che è certo è che ha avuto un gran bel coraggio a tagliare buona parte dei suoi capelli, che sono sempre stati una parte importante del suo look.

