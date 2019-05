Cannes 2019, Elle Fanning ha un mancamento durante la cena di gala

CANNES 2019 – Collasso durante una cena di gala. Il Festival di Cannes, oltre a interessarsi di red carpet e pellicole in anteprima, ha dovuto gestire anche un imprevisto.

Elle Fanning, giovane attrice di The Beguiled e Maleficent, ha avuto un malore ed è collassata durante la cena di gala per il Chopard Trophee.

La Fanning quest’anno è parte della giuria al fianco del Presidente Alejandro Inarritu e il suo malore ha provocato un grande spavento in quel di Cannes.

Il direttore artistico del Festival, Thierry Fremaux, stava appena introducendo l’attore Francois Civil quando Elle Fanning ha avuto un malore ed è cascata dalla sedia. Seduta al suo fianco al tavolo c’era sua sorella, Dakota Fanning, che le ha subito prestato soccorso insieme a Colin Farrell.

La sicurezza poi ha chiamato i soccorsi ed Elle Fanning è stata portata via. La cerimonia è stata interrotta e tra i presenti è calato il silenzio.

Cannes 2019 | Elle Fanning ha un mancamento

Mary Elle Fanning, classe 1998, ha fatto parlare di sé ultimamente per aver recitato in Maleficent al fianco di Angelina Jolie, una collaborazione avviata nel 2014 e proseguita anche quest’anno: in sala, infatti, è atteso il sequel Maleficent – Mistress of Evil dove la giovane attrice interpreterà ancora una volta la bella Aurora. Nel suo bagaglio cinematografico, spuntano ruoli minori in altre pellicole come Il curioso caso di Benjamin Button (il cui protagonista è Brad Pitt), Phoebe in Wonderland e Super 8, film per il quale ha ricevuto diverse recensioni positive.

Non si conosce la natura del malore dell’attrice, che soltanto poche ore prima aveva mostrato il suo abito in stile anni ’50 firmato Prada sul red carpet.

Ma Elle Fanning ha voluto tranquillizzare i suoi fan postando sui social un selfie che la ritrae in buona forma: “Ops, ho avuto un mancamento stasera nel mio abito da ballo firmato Prada, ma va tutto bene”.