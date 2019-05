Anniversario Harry e Meghan, Kate non c’è mai nelle foto inedite: giallo nella Royal Family

Domenica 19 maggio il principe Harry e Meghan Markle hanno celebrato il primo anniversario di nozze, a pochi giorni dalla nascita del loro primogenito, il piccolo Archie.

In questa occasione gioiosa i Duchi di Sussex hanno pubblicato sul loro profilo Instagram un video-montaggio contenente alcune foto inedite del matrimonio: momenti felici a colori e in bianco e nero, sorrisi, fratelli e parenti che si abbracciano, ma con una grande assente.

Non è difficile immaginare chi. A non comparire mai nelle foto-ricordo di Harry e Meghan è la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton. Solo un caso o c’è di più?

Non è la prima volta che si vocifera di una possibile discordia fra le due Duchesse. Le voci di corridoio non sono mai state confermate, ma vengono quotidianamente alimentate dai tabloid britannici.

A insospettire sono, per esempio, i look e gli stili di vita completamente diversi delle due donne: una, Kate, tradizionale e bon-ton, l’altra, Meghan, emancipata e avversa dell’etichetta. Una, Kate, attaccata a tradizioni e protocollo, l’altra, Meghan, indipendente al punto da dichiarare di voler partorire in casa per “non doversi preoccupare di apparire perfetta davanti ai fotografi a due ore dal parto”.

E poi ci sono quelle foto compromettenti di William uscite a Pasqua sul The Sun, quelle che lo ritrarrebbero in un night-club nell’atto di scambiare tenere effusioni con una donna che non è sua moglie.

Il giornale britannico ha identificato la ragazza con Rose Hanbury, 36enne moglie di David Rocksavage, marchese di Cholmondeley, e una delle migliori amiche di Kate (ma secondo altre fonti non verificate si tratterebbe di una modella australiana).

Ma come diceva la scrittrice di gialli britannica Agatha Christie, “due indizi non fanno una prova” e non vi è quindi alcun necessario collegamento fra questi fatti e l’assenza di Kate dalle ultime foto di famiglia di Harry e Meghan.

Pubblicato nella giornata di lunedì 20 maggio, il video-ricordo è accompagnato dalle note della canzone This Little Light of Mine dei Gospel Dream, la stessa suonata alla fine del matrimonio di Meghan e Harry il 19 maggio 2018.

“Grazie per tutto l’amore e il supporto da parte di tanti di voi in tutto il mondo. Ognuno di voi rende questo giorno ancora più significativo” hanno scritto i Duchi di Sussex sul loro profilo Instagram.

È seguita una pioggia di auguri da parte dei followers della coppia, a partire dalla Royal Family, che ha commentato: “Auguriamo al Duca e alla Duchessa di Sussex un felice anniversario. È passato un anno da quando le Loro Altezze Reali si sono scambiate i voti nella Cappella di San Giorgio, presso il castello di Windsor”.