Inter-Napoli: il pesante insulto di Wanda Nara a Lele Adani dopo il goal di Icardi | VIDEO

Wanda Nara insulta Adani | Serata amara per l’Inter, quella di domenica 19 maggio. I nerazzurri sono stati sconfitti 4-1 dal Napoli e dovranno giocarsi la Champions League nell’ultimo giorno di Serie A contro l’Empoli.

Per l’argentina Wanda Nara, però, quell’unico goal segnato dal marito Mauro Icardi (di cui lei è anche l’agente) non era affatto “inutile”, come descritto dall’opinionista di SkySport Lele Adani.

Wanda Nara insulta Adani | A Wanda Nara quel commento non è andato giù e l’argentina ha risposto insultando pesantemente Adani sul suo profilo Instagram. “Inutile è la reconcha de tu hermana, inutile”. La traduzione in italiano è piuttosto intuitiva: “Inutile sarà tua sorella”.

Nei mesi scorsi, Wanda Nara è stata vittima di allusioni e insulti sessisti sul web. Numerosi utenti si sono scagliati contro di lei accusandola di essere indegna di parlare di calcio in quanto donna.

A inizio maggio, Wanda Nara è nuovamente entrata nel mirino dei tifosi dell’Inter pubblicando una serie di scatti hot che la ritraevano in compagnia di suo marito Mauro Icardi, di cui è anche l’agente.

