Stasera su Sky | Programmazione | Guida tv oggi | Sport | Cinema | Uno

STASERA SU SKY – GUIDA TV – PROGRAMMI – La televisione non è solo quella che vediamo tutti in digitale terrestre. Come è ben risaputo, esistono anche moltissime pay-tv che offrono una programmazione con moltissimi canali e programmi per tutti i gusti.

Sky è di certo una di queste: con una programmazione vasta e in grado di spaziare – a seconda dell’abbonamento sottoscritto – dalle grandi serie tv allo sport, dal cinema ai documentari, dall’informazione alla musica, passando anche per i cartoni animati e i contenuti solo per adulti. Un’offerta unica, ma così ampia da necessitare obbligatoriamente di una guida tv.

Cosa c’è stasera in tv

Per questo motivo, è importante fare ordine tra i vari canali e vedere, giorno per giorno, quali sono i programmi previsti per la serata. In questo articolo troverete, giorno per giorno, la griglia con la guida tv Sky: tutti i programmi Sky di stasera, i film e gli approfondimenti in onda sui canali principali della pay-tv.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera su Sky | 21 maggio 2019

Quali sono i programmi Sky stasera? La programmazione, come sempre, è molto ricca. Si parte con Cinema 1, dove spicca la nuova miniserie di e con George Clooney, Catch-22. Da segnalare anche il film Unsane, su Cinema Due, e Timelinesu Cinema Action. Per gli amanti delle commedie, invece, spazio al film Caccia al tesoro, su Cinema Comedy. Se invece non siete interessati a vedere un film, Sky Sport Uno manda in onda una delle gare dei playoff di Nba, mentre Sku Uno trasmette il cooking show Cuochi d’Italia.

Tutti i programmi in onda sulla pay-tv stasera, 21 maggio 2019

Stasera su Sky | 20 maggio 2019

La programmazione Sky di stasera offre un palinsesto molto variegato: si parte con un grande film d’animazione in prima visione, Gli Incredibili 2, su Cinema Uno e si arriva a grandi classici come Toro scatenato, su Cinema Due, o La figlia del generale, su Cinema Suspence. In mezzo, tante altre pellicole: Jumanji – Benvenuti nella giungla su Cinema Family, Chiamami col tuo nome su Cinema Romance e Tonno spiaggiato su Cinema Comedy. Grande appuntamento anche con lo sport, con il posticipo di Serie A tra Lazio e Bologna.

Tutti i programmi in onda sulla pay-tv stasera, 20 maggio 2019

Stasera su Sky | 17 maggio 2019

Cosa c’è stasera in tv su Sky? Tra cinema e sport, questo venerdì 17 non può che essere un giorno fortunato, scaramanzia a parte. La programmazione Sky offre infatti su Cinema Uno un film in prima visione, ovvero Tuo, Simon, pellicola adolescenziale sul tema dell’omosessualità e del coraggio di fare coming out. I programmi interessanti non si fermano qui però: su Cinema Due arriva il film I segreti di Wind River, thriller per gli amanti del mistero. Mentre su Cinema Collection arriva il biopic su Malcolm X, leader delle proteste degli anni Sessanta in America per i diritti degli afroamericani. Da non perdere inoltre, su Cinema Action, il misterioso film Seven Sisters, ambientato in un futuro distopico. Per gli amanti dello sport, invece, continuano gli appuntamenti con gli Internazionali d’Italia di tennis, a Roma, che dovranno però fare a meno di Roger Federer.

Tutti i programmi in onda sulla pay-tv stasera, 17 maggio 2019

Stasera su Sky | 16 maggio 2019

Un’altra serata ricca di programmi e trasmissioni tra le più amate dal pubblico per gli abbonati Sky. La guida tv di Sky Cinema Uno offre il film Divergent, il primo della famosa trilogia con Shailene Woodley, Kate Winslet, Theo James, Ashley Judd, Tony Goldwyn, Ray Stevenson, Jai Courtney, Mekhi Phifer, Maggie Q. Per gli amanti del tennis, questa sera 16 maggio 2019 su Sky Sport Uno proseguono i match degli Internazionali d’Italia dal Foro Italico di Roma. Imperdibile su Sky Uno il nuovo appuntamento con #EPCC, la trasmissione condotta da Alessandro Cattelan.

Tutti i programmi in onda sulla pay-tv stasera, 16 maggio 2019

Stasera su Sky | 15 maggio 2019

Anche stasera, mercoledì 15 maggio, la programmazione televisiva viene arricchita da un importante palinsesto su Sky. Tanti i film interessanti e recenti, tra i quali spicca sicuramente Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, su Cinema 1. Per gli amanti dei film più stagionati invece, su Action c’è Charlie’s Angels: più che mai, mentre Suspence ripropone il sempreverde Il silenzio degli innocenti. Su Sport, invece, continuano gli Internazionali d’Italia di tennis.

Tutti i programmi in onda sulla pay-tv stasera, 15 maggio 2019

Stasera su Sky | 14 maggio 2019

Stasera in programmazione su Sky tanti, tanti film, ma non solo: c’è anche lo sport. Insomma, non ci si può annoiare. Partiamo dal cinema, come sempre: è consigliata la visione del film Qualcosa di straordinario, su Cinema 1: la storia di un giornalista e una volontaria che riescono a catalizzare l’attenzione del mondo sul salvataggio di alcune balene grigie. Da non perdere anche Il sacrificio del cervo sacro, su Cinema Due, con Colin Farrell e Nicole Kidman. Consigliato inoltre il film Jungle, con protagonista Daniel Radcliffe (Harry Potter), impegnato in un’inedita storia d’avventura. Su Sky Sport Uno, invece, spazio al tennis con gli Internazionali d’Italia, in diretta dal Foro Italico di Roma.

Tutti i programmi in onda sulla pay-tv stasera, 14 maggio 2019

Stasera su Sky | 13 maggio 2019

Arriva il lunedì e per gli amanti di Sky Cinema questo significa solo una cosa: arriva un nuovo film in prima tv! La pellicola di questa sera, rigorosamente su Cinema Uno (ma in differita anche su Cinema Collection) è The Equalizer 2 – Senza perdono, film d’azione con Denzel Washington. Cinema Due offre invece il film drammatico sentimentale Rachel, girato tra Regno Unito e Stati Uniti e con nel cast anche l’italiano Pierfrancesco Favino. Per gli amanti dei film d’amore, invece, imperdibile l’appuntamento con Sai che c’è di nuovo?, su Cinema Romance. Nel film ci sono Rupert Everett e la popstar Madonna. Cinema Comedy invece offre la spassosa pellicola Uno sceriffo extraterrestre…poco extra e molto terrestre, con un Bud Spencer più simpatico che mai. Ma non c’è solo il cinema tra i programmi Sky, come sapete. Ecco perché questo lunedì può trasformarsi anche in un’ottima serata di sport. Grazie a cosa? Innanzitutto agli Internazionali d’Italia, in diretta su Sky Sport Uno dal Foro Italico di Roma. Su Sport Due, invece, c’è la diretta del posticipo di Serie A tra Inter e Chievo. Insomma, una serata per tutti i gusti.

Tutti i programmi in onda sulla pay-tv stasera, 13 maggio 2019

Stasera su Sky | 11 maggio 2019

Cosa vedere in questo sabato sera su Sky? La programmazione sulla pay tv è pressoché infinita. Un vantaggio, perché la scelta è tanta. Ma a volte anche una condanna, perché prendere una decisione tra tante alternative di livello è proprio molto difficile. Ecco perché noi di TPI vi veniamo in soccorso. Cosa vedere? Ve lo consigliamo noi. Cominciamo dal cinema: è sabato, domani potete prendervela comoda, quindi potete correre anche il rischio di dormire male stanotte. Il motivo? La paura! Sky Cinema 1 vi offre infatti il film horror Intruders. Se preferite invece qualcosa di più tranquillo, mettete su Sky Cinema Due, dove vedrete The Silent Man, la storia dell’agente dell’FBI che contribuì a far scoppiare il Watergate. Oppure su Sky Cinema Drama, dove va in onda Quando un padre, con Gerard Butler e Willem Dafoe. Se non volete guardare un film mettete Sky Uno e gustatevi la replica della quinta puntata di E poi c’è Cattelan. Ehi voi, amanti del calcio, sappiamo che siete tristi perché la partita tra Fiorentina e Milan è disponibile solo su DAZN. Ma non disperate, potete sempre seguirla con noi tramite la nostra diretta testuale. Fiorentina Milan, la nostra diretta live

Tutti i programmi in onda sulla pay-tv stasera, 11 maggio 2019

Stasera su Sky | 10 maggio 2019

Il venerdì è per eccellenza il giorno adatto a uscire la sera. Ma per coloro tra voi (e siete tanti, lo sappiamo) che invece rimarranno imperterriti seduti sul loro divano a riflettere sul senso della vita, ecco che si rende utile una pratica guida tv Sky. Cosa fanno su Sky stasera? Ve lo diciamo noi. Cinema Uno offre un film in prima tv, ovvero Pitch Perfect 3 – Ultima chiamata ragazze, mentre su Cinema Due va in onda il film L’insulto, ambientato in Libano, con Julia Kassar, Carlos Chahine, Adel Karam, Camille Salameh e Christine Choueiri. Per gli amanti del genere western è imperdibile l’appuntamento con il primo episodio della trilogia del dollaro, di Sergio Leone, cioè Il buono, il brutto, il cattivo. Dove? Ovviamente su Cinema Collection. Tanto divertimento per tutta la famiglia, su Cinema Family, con Il mio piccolo dinosauro, mentre su Comedy vi aspetta il simpatico Io c’è, con Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston. Per i più sportivi (che contraddizione col divano, eh?) immancabile l’appuntamento, su Sky Sport Uno, con i quarti di finale del torneo di tennis ATP di Madrid.

Tutti i programmi in onda sulla pay-tv stasera, 10 maggio 2019

Stasera su Sky | 9 maggio 2019

Giovedì ricco di appuntamenti, soprattutto di film per gli abbonati. La programmazione Sky del 9 maggio 2019 offre molta scelta per i cinefili e anche per gli amanti del calcio. Partiamo con Cinema Uno dove troverete Welcome to the Rileys, un film con protagonista Kristen Stewart, mentre su Cinema Due trovate L’amore secondo Isabelle. Su Cinema Collection trovate doppio appuntamento con la Trilogia del dollaro di Sergio Leone, mentre su Sky Family Bigfoot Junior. Per gli amanti dell’azione Barb Wire su Action, su Sky Cinema Suspence Seduzione Fatale e per gli amanti del romance Parigi può attendere. Su Sjy Cinema Drama trovate Miral, mentre su Comedy va in onda Sconnessi. Per gli amanti dello sport, non potete perdervi la partita Chelsea – Eintracht F., trasmessa in diretta su Sky Sport Uno. Infine, su Sky Uno l’appuntamento del giovedì con E poi c’è Cattelan.

Tutti i programmi in onda sulla pay-tv stasera, 9 maggio 2019