Stasera su Sky 20 maggio 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 20 MAGGIO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di lunedì 20 maggio 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, lunedì 20 maggio 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

19:05 – Overboard

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Gli incredibili 2 (Prima Tv)

Sul canale 301 di Sky, questa sera arriva in prima tv il film d’animazione prodotto da Pixar Gli incredibili 2, attesissimo sequel della pellicola con protagonista la famiglia Parr

La trama: Tutti i riflettori sono puntati su Helen, mentre Bob rimane a casa con Violetta e Dash per affrontare le imprese quotidiane di una vita “normale”. Sarà un cambiamento difficile per tutti, soprattutto perché la famiglia è ancora ignara dei superpoteri del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo ordirà un piano malefico e geniale, tutti i membri della famiglia insieme a Frozone dovranno unire nuovamente le forze, piu’ facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) il remake di Jumanji, amatissimo film che aveva come protagonista Robin Williams. Dwayne Johnson (The Rock), Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan in Jumanji – Benvenuti nella giungla.

Stasera su Sky 20 maggio | Sky Cinema Action

19:20 – Codice 51

21:00 – Jack Reacher – La prova decisiva

La guida tv di stasera 20 maggio, su Sky Cinema Action (canale 305), offre il film Jack Reacher – La prova decisiva, con om Cruise, Rosamund Pike, Jai Courtney, Robert Duvall, Richard Jenkins.

La trama: Jack Reacher (Tom Cruise) è un ex poliziotto che ha trascorso gran parte della sua vita in giro per la città frequentando il sottobosco della criminalità. Sta cercando di tenersi lontano dai guai quando viene coinvolto nel caso di un massacro apparentemente senza senso. Nel cuore di una piccola città dell’Indiana, James Barr, un esperto cecchino, è accusato di aver sparato sei colpi e ucciso cinque persone. Una volta interrogato, però, Barr si dichiara innocente e offre solo un indizio: Jack Reacher. Con l’aiuto di una giovane avvocatessa, Jack cercherà di risalire alla verità e scoprire chi e quali motivi si nascondono dietro al massacro.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Suspence

19.25 – Codice d’emergenza

21.00 – La figlia del generale

Su Sky Cinema Suspence (canale 306) stasera il film La figlia del generale, del 1999, con John Travolta e Madeleine Stowe.

La trama: Paul Brenner è un militare che sta lavorando sotto copertura per smascherare un trafficante d’armi. Nel frattempo incontra casualmente il Capitano Elizabeth Campbell che gli risulta subito simpatica. I due però non avranno il tempo per frequentarsi perché la giovane donna verrà trovata nuda e legata a dei paletti da campeggio in un piazzale della caserma. Si trattava della figlia del generale Campbell ormai dimissionario perché intenzionato ad entrare in politica. Brenner indagherà scoperchiando una vicenda torbida di machismo e viltà opportunistica.

Stasera su Sky 20 maggio | Sky Cinema Romance

19:25 – Very Good Girls

21:00 – Chiamami col tuo nome

La guida tv di Sky Cinema Romance (canale 307) prevede un grande film di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome, premio Oscar nel 2018 per la sceneggiatura.

La trama: estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman, un diciassettenne italoamericano di origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Un giorno li raggiunge Oliver, uno studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, docente universitario. Elio viene immediatamente attratto da questa presenza che si trasformerà in un rapporto che cambierà profondamente la vita del ragazzo.

Di seguito, il trailer:

Sky Cinema Drama

19.15 – The Believer

21.00 – Gifted – Il dono del talento

La programmazione Sky del 20 maggio prevede su Cinema Drama (canale 308) il film Gifted – Il dono del talento, commovente storia con Chris Evans.

La trama: Frank Adler è un single che sta allevando Mary, la nipote di sette anni figlia di sua sorella, una matematica assolutamente geniale. Anche Mary è straordinariamente dotata per la materia e non solo. Tanto che quando deve controvoglia andare a scuola si ritrova in una condizione distante anni luce da quella dei suoi coetanei. Ciò le procura disagio ma, ad aggravare la situazione, interviene la nonna materna Evelyn che la vuole sottrarre a Frank per spingerla sul versante dell’eccellenza negli studi.

Ecco il trailer:

Stasera su Sky 20 maggio | Guida tv Sky Cinema Comedy

19.15 – Turner e il “casinaro”

21.00 – Tonno spiaggiato

La guida tv di Sky Cinema Comedy (canale 309) di stasera offre una black comedy con protagonista Frank Matano, Tonno spiaggiato.

La trama: Frank Matano nel ruolo di uno strampalato killer per amore. Per riconquistare la sua ex fidanzata, Francesco decide di ucciderle un membro della famiglia.

Sky Sport Serie A

Cosa vedere su Sky Sport in questo lunedì 20 maggio? Ovviamente il posticipo della penultima giornata di Serie A tra Lazio e Bologna, in diretta sul canale 202 dallo stadio Olimpico a partire dalle 20.25.

Stasera su Sky 20 maggio | Sky Uno

20:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

21:15 – Master Pasticcere di Francia

Questa sera torna l’appuntamento in prima serata su Sky Uno con il cooking show Master Pasticcere di Francia.