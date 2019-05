Spice Girls Mel B cieca | La celebre cantante delle Spice Girls Mel B teme di essere diventata completamente cieca. Lo riporta il quotidiano britannico The Sun sabato 18 maggio.

Nella serata di sabato la cantante 43enne è stata colpita da un improvviso attacco di cecità dall’occhio destro. Come riporta il quotidiano, Mel B aveva già perso la vista dall’occhio sinistro 20 anni fa, quando un intervento con il laser a cui si era sottoposta non era andato come previsto.

Il giornale britannico riporta ancora che Melanie Brown, in arte Mel B, si è presentata sotto stato di choc al Moorfields Eye Hospital di Londra accusando un’improvvisa e inspiegata perdita delle vista dall’occhio destro. “Urlava di non potere vedere nulla. E’ stata accompagnata di corsa all’ospedale dal suo autista e la sua migliore amica e assistente personale le ha tenuto la mano per tutto il tempo della visita”.

Per il momento, le cause dell’improvvisa cecità che ha colpito la Spice Girl restano sconosciute, ma i medici hanno assicurato che Mel B si ristabilirà, anche se non si sa ancora quando.

Un incidente che potrebbe compromettere il tour di Mel B con le Spice Girls, che dovrebbe partire da Dublino il prossimo 24 maggio.

#ChiaraLand: ecco l’ultima trovata di Chiara Ferragni per festeggiare il suo compleanno | VIDEO

“Ce l’ho veramente grosso, sei proprio un c******e”: lo sfogo di Balotelli contro un hater scatena il web

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate oggi in diretta su Real Time