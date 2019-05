Sciopero aerei 21 maggio 2019 orari | Alitalia | Fasce di Garanzia | Voli

SCIOPERO AEREI 21 MAGGIO 2019 ORARI – Una giornata nera per il trasporto aereo quella prevista per oggi, martedì 21 maggio 2019. A fermarsi infatti sono “piloti e assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama, tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie aeree, gli addetti all’handling, al catering e delle gestioni aeroportuali”.

L’agitazione è stata confermata dai principali sindacati di categoria, come hanno riferito Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Alla base dello sciopero, che fa seguito a quello dello scorso 25 marzo, la perdurante crisi di Alitalia e in generale le difficoltà del settore.

Tutto quello che c’è da sapere sullo sciopero aerei del 21 maggio 2019

Lo sciopero ha una durata di 24 ore, inizierà a mezzanotte per terminare alle ore 23.59 di oggi, 21 maggio, coinvolgendo tutti gli aeroporti italiani. Ad indire lo sciopero del 21 maggio è Cub trasporti. I disagi quindi non mancheranno.

“Lo sciopero delle sigle maggiormente rappresentative del settore coinvolgerà piloti e assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama, tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie aeree, gli addetti all’handling, al catering e delle gestioni aeroportuali. Sono esclusi i dipendenti Enav”, fanno sapere Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo.

Sciopero aerei 21 maggio 2019 orari | Alitalia

A rischio in particolare i voli Alitalia. La compagnia di bandiera invita quindi a verificare per tempo l’eventuale cancellazione del proprio volo. “Alitalia è stata costretta a cancellare la metà dei voli, sia nazionali che internazionali, programmati per il 21 maggio, oltre ad alcuni voli nella serata del 20 maggio e nella prima mattina del 22 maggio”, si legge sul sito.

Importante segnalare che sono confermate le fasce di garanzia: dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

“I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare fra la serata del 20 maggio e la mattina del 22 maggio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subìto un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 28 maggio 2019”.

Sciopero aerei 21 maggio 2019: tutto quello che c’è da sapere sui voli Alitalia

Sciopero aerei 21 maggio 2019 orari | Voli Alitalia cancellati

La lista dei voli Alitalia del 21 maggio 2019 cancellati:

Volo Partenza Arrivo AZ23 Madrid Milano Linate AZ48 Milano Linate Madrid AZ60 Roma Madrid AZ61 Madrid Roma AZ76 Roma Barcellona AZ77 Barcellona Roma AZ82 Roma Valencia AZ83 Valencia Roma AZ90 Roma Malaga AZ91 Malaga Roma AZ107 Amsterdam Roma AZ110 Roma Amsterdam AZ112 Milano Linate Amsterdam AZ113 Amsterdam Milano Linate AZ144 Milano Linate Lussemburgo AZ145 Lussemburgo Milano Linate AZ149 Bruxelles Milano Linate AZ150 Milano Linate Bruxelles AZ159 Bruxelles Roma AZ160 Roma Bruxelles AZ204 Roma Londra Heathrow AZ207 Londra Heathrow Roma AZ210 Roma Londra Heathrow AZ215 Londra London City Milano Linate AZ216 Milano Linate Londra London City AZ221 Londra London City Milano Linate AZ222 Milano Linate Londra London City AZ226 Milano Linate Londra London City AZ227 Londra London City Milano Linate AZ238 Milano Linate Londra Heathrow AZ247 Londra Heathrow Milano Linate AZ312 Milano Linate Parigi AZ313 Parigi Milano Linate AZ318 Roma Parigi AZ319 Parigi Roma AZ324 Roma Parigi AZ332 Roma Parigi AZ333 Parigi Roma AZ336 Roma Marsiglia AZ337 Marsiglia Roma AZ343 Nizza Roma AZ344 Roma Nizza AZ345 Nizza Roma AZ352 Milano Linate Parigi Orly AZ353 Parigi Orly Milano Linate AZ354 Roma Nizza AZ403 Francoforte Roma AZ404 Roma Francoforte AZ408 Milano Linate Francoforte AZ409 Francoforte Milano Linate AZ417 Dusseldorf Milano Linate AZ420 Roma Dusseldorf AZ436 Roma Monaco AZ437 Monaco Roma AZ512 Roma Praga AZ513 Praga Roma AZ520 Roma Sofia AZ521 Sofia Roma AZ564 Milano Linate Ginevra AZ565 Ginevra Milano Linate AZ568 Roma Ginevra AZ571 Zurigo Roma AZ574 Roma Zurigo AZ575 Ginevra Roma AZ578 Roma Ginevra AZ583 Tirana Roma AZ584 Roma Tirana AZ594 Roma Belgrado AZ597 Belgrado Roma AZ610 Roma New York AZ611 New York Roma AZ715 Atene Roma AZ718 Roma Atene AZ725 Atene Milano Linate AZ726 Milano Linate Atene AZ808 Roma Tel Aviv AZ813 Tel Aviv Roma AZ874 Roma Casablanca AZ875 Casablanca Roma AZ885 Malta Roma AZ886 Roma Malta AZ896 Roma Il Cairo AZ897 Il Cairo Roma AZ1019 Milano Malpensa Roma AZ1023 Milano Malpensa Roma AZ1024 Roma Milano Malpensa AZ1026 Roma Milano Malpensa AZ1027 Milano Malpensa Roma AZ1028 Roma Milano Malpensa AZ1030 Roma Milano Malpensa AZ1156 Reggio CalaBaria Roma AZ1157 Roma Reggio CalaBaria AZ1161 Roma Reggio CalaBaria AZ1165 Roma Lamezia Terme AZ1168 Lamezia Terme Roma AZ1171 Roma Lamezia Terme AZ1173 Roma Lamezia Terme AZ1174 Lamezia Terme Milano Linate AZ1178 Lamezia Terme Roma AZ1179 Milano Linate Lamezia Terme AZ1184 Lamezia Terme Milano Linate AZ1185 Milano Linate Lamezia Terme AZ1198 Reggio CalaBaria Milano Linate AZ1241 Milano Linate Pescara AZ1243 Milano Linate Pescara AZ1244 Pescara Milano Linate AZ1263 Roma Napoli AZ1264 Napoli Roma AZ1267 Roma Napoli AZ1269 Roma Napoli AZ1270 Napoli Roma AZ1278 Napoli Milano Linate AZ1285 Milano Linate Napoli AZ1286 Napoli Milano Linate AZ1287 Milano Linate Napoli AZ1288 Napoli Milano Linate AZ1289 Milano Linate Napoli AZ1293 Milano Linate Napoli AZ1294 Napoli Milano Linate AZ1297 Milano Linate Napoli AZ1298 Napoli Milano Linate AZ1314 Bologna Roma AZ1317 Roma Bologna AZ1318 Bologna Roma AZ1319 Roma Bologna AZ1321 Roma Bologna AZ1352 Trieste Milano Linate AZ1358 Trieste Roma AZ1359 Roma Trieste AZ1360 Trieste Roma AZ1363 Roma Trieste AZ1365 Roma Trieste AZ1366 Bologna Catania AZ1367 Catania Bologna AZ1368 Bologna Catania AZ1380 Genova Roma AZ1384 Genova Roma AZ1386 Genova Roma AZ1389 Roma Genova AZ1391 Roma Genova AZ1395 Roma Genova AZ1412 Torino Roma AZ1416 Torino Roma AZ1417 Roma Torino AZ1421 Roma Torino AZ1428 Torino Roma AZ1431 Roma Torino AZ1432 Torino Roma AZ1435 Roma Torino AZ1460 Venezia Roma AZ1462 Venezia Roma AZ1463 Roma Venezia AZ1466 Venezia Roma AZ1467 Roma Venezia AZ1473 Roma Venezia AZ1475 Roma Venezia AZ1487 Roma Verona AZ1488 Verona Roma AZ1489 Roma Verona AZ1491 Roma Verona AZ1492 Verona Roma AZ1493 Roma Verona AZ1494 Verona Roma AZ1500 Cagliari Roma AZ1528 Milano Linate Cagliari AZ1529 Cagliari Milano Linate AZ1530 Milano Linate Cagliari AZ1562 Cagliari Roma AZ1563 Roma Cagliari AZ1565 Cagliari Milano Linate AZ1566 Milano Linate Alghero AZ1574 Milano Linate Cagliari AZ1575 Roma Alghero AZ1576 Milano Linate Cagliari AZ1577 Cagliari Milano Linate AZ1578 Alghero Roma AZ1579 Roma Alghero AZ1581 Roma Cagliari AZ1583 Roma Cagliari AZ1584 Cagliari Roma AZ1590 Cagliari Roma AZ1597 Roma Cagliari AZ1598 Cagliari Roma AZ1602 Bari Roma AZ1603 Roma Bari AZ1607 Roma Bari AZ1610 Bari Roma AZ1612 Bari Roma AZ1613 Roma Bari AZ1615 Roma Bari AZ1616 Bari Roma AZ1617 Roma Bari AZ1619 Roma Brindisi AZ1620 Brindisi Roma AZ1621 Roma Brindisi AZ1622 Brindisi Roma AZ1624 Brindisi Roma AZ1625 Roma Brindisi AZ1626 Brindisi Milano Linate AZ1629 Milano Linate Brindisi AZ1630 Bari Milano Linate AZ1632 Bari Milano Linate AZ1633 Milano Linate Bari AZ1635 Milano Linate Bari AZ1636 Bari Milano Linate AZ1637 Milano Linate Bari AZ1641 Milano Linate Brindisi AZ1642 Brindisi Milano Linate AZ1645 Milano Linate Bari AZ1646 Bari Milano Linate AZ1648 Bari Milano Linate AZ1649 Milano Linate Bari AZ1650 Brindisi Milano Linate AZ1651 Milano Linate Brindisi AZ1652 Bari Milano Linate AZ1653 Milano Linate Bari AZ1663 Roma Pisa AZ1664 Pisa Roma AZ1667 Roma Pisa AZ1668 Pisa Roma AZ1673 Roma Pisa AZ1677 Roma Firenze AZ1678 Firenze Roma AZ1679 Roma Firenze AZ1681 Roma Firenze AZ1682 Firenze Roma AZ1685 Catania Verona AZ1686 Verona Catania AZ1699 Venezia Catania AZ1701 Milano Linate Catania AZ1702 Catania Milano Linate AZ1704 Catania Milano Linate AZ1710 Catania Roma AZ1711 Roma Catania AZ1712 Catania Roma AZ1713 Milano Linate Catania AZ1714 Catania Milano Linate AZ1718 Catania Milano Linate AZ1719 Roma Catania AZ1721 Milano Linate Catania AZ1722 Catania Roma AZ1724 Catania Roma AZ1726 Catania Roma AZ1730 Catania Roma AZ1731 Roma Catania AZ1733 Roma Catania AZ1734 Catania Roma AZ1735 Roma Catania AZ1739 Roma Catania AZ1741 Roma Catania AZ1742 Catania Milano Linate AZ1743 Milano Linate Catania AZ1745 Roma Catania AZ1746 Milano Linate Catania AZ1747 Catania Milano Linate AZ1756 Catania Roma AZ1760 Palermo Milano Linate AZ1762 Palermo Milano Linate AZ1764 Palermo Milano Linate AZ1765 Milano Linate Palermo AZ1766 Catania Roma AZ1767 Palermo Milano Linate AZ1768 Palermo Milano Linate AZ1770 Milano Linate Trapani AZ1771 Milano Linate Palermo AZ1772 Milano Linate Palermo AZ1773 Trapani Milano Linate AZ1775 Milano Linate Palermo AZ1778 Palermo Roma AZ1779 Roma Palermo AZ1781 Roma Palermo AZ1782 Palermo Roma AZ1783 Roma Palermo AZ1784 Palermo Roma AZ1785 Roma Palermo AZ1788 Palermo Roma AZ1790 Palermo Milano Linate AZ1792 Palermo Roma AZ1795 Roma Palermo AZ1901 Roma Olbia AZ1902 Olbia Roma AZ1905 Roma Olbia AZ1920 Milano Linate Olbia AZ1923 Olbia Milano Linate AZ1924 Milano Linate Olbia AZ2009 Milano Linate Roma AZ2026 Roma Milano Linate AZ2027 Milano Linate Roma AZ2034 Roma Milano Linate AZ2037 Milano Linate Roma AZ2038 Roma Milano Linate AZ2039 Milano Linate Roma AZ2044 Roma Milano Linate AZ2045 Milano Linate Roma AZ2049 Milano Linate Roma AZ2059 Milano Linate Roma AZ2061 Milano Linate Roma AZ2068 Roma Milano Linate AZ2071 Milano Linate Roma AZ2078 Roma Milano Linate AZ2080 Roma Milano Linate AZ2088 Roma Milano Linate AZ2092 Roma Milano Linate AZ2130 Roma Milano Linate

La lista dei voli Alitalia del 22 maggio 2019 cancellati:

AZ201 Londra Heathrow Roma AZ317 Parigi Roma AZ569 Genova Roma AZ1017 Milano Malpensa Roma AZ1162 Lamezia Terme Roma AZ1184 Lamezia Terme Milano Linate AZ1242 Pescara Milano Linate AZ1278 Napoli Milano Linate AZ1396 Genova Roma AZ1490 Verona Roma AZ1569 Alghero Milano Linate AZ1608 Bari Roma AZ1620 Brindisi Roma AZ1666 Pisa Roma AZ1676 Firenze Roma AZ1921 Olbia Milano Linate

AZ1185 Milano Linate Lamezia Terme AZ1389 Roma Genova AZ1625 Roma Brindisi AZ1771 Milano Linate Palermo AZ1783 Roma Palermo