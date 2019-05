Una Royal Family immersa nel verde quella di William e Kate, che hanno portato i tre figli nel giardino ideato dalla duchessa di Cambridge.

I tre principini sono apparsi su Instagram attraverso il profilo ufficiale della famiglia reale per presentare “Back To Nature”, il giardino ideato da mamma Kate con gli architetti Adam White e Andree Davies in occasione del Chelsea Flower Show 2019 del prossimo 21 maggio.

Prima del pubblico londinese, a godere del giardino sono stati i tre figli della Royal Family: George, di 6 anni, Charlotte di 4 e il piccolo Louis che ha appena compiuto il primo anno di età.

George e Charlotte giocano felici a piedi nudi e il piccolo Louis muove i suoi primi passi. La cosa che ha divertito di più i bambini è stata, però, sicuramente l’altalena. Charlotte l’ha presa subito d’assalto, mentre Louis ci si è seduto sorretto dal papà.

A vigilare sui tre figli, i genitori William e Kate apparsi sorridenti e informali nell’occasione per formare un quadro spensierato della Royal Family britannica.

Rispetto alla realizzazione del giardino, Kate Middleton ha dichiarato: “Negli ultimi anni ho concentrato il mio lavoro sull’infanzia, e su quanto siano anni fondamentali per il futuro di ognuno. Credo che trascorrere del tempo all’aperto quando siamo giovani possa giocare un ruolo fondamentale affinché i bambini diventino adulti felici e in buona salute”.

“I tre figli di William e Kate sono stati coinvolti in ogni fase del progetto e la duchessa non vedeva l’ora di vedere il risultato finale”, ha svelato una fonte al Daily Mail, raccontando anche come i tre componenti più giovani della Royal Family abbiano collaborato. Il loro compito è stato quello di raccogliere foglie e muschio, che sono stati utilizzati nella creazione del giardino.