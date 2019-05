Roland Garros 2019 calendario | Programma | Date | Tennis Open di Francia

ROLAND GARROS 2019 CALENDARIO – Dal 20 maggio 2019 al 9 giugno 2019 va in scena a Parigi il Roland Garros 2019, il secondo Grande Slam della stagione. Evento tennistico atteso da mesi che vedrà i tanti campioni sfidarsi sulle terra battuta. Si giocherà al meglio dei cinque set per gli uomini mentre le donne si fronteggeranno col consueto format del due su tre.

Ma qual è il calendario dell’Open di Francia? Quando inizia? Quando si giocano le finali? Domande a cui gli organizzatori hanno già dato risposta. Di seguito il calendario completo (dalle qualificazioni alle finali):

20 maggio: qualificazioni

21 maggio: qualificazioni

22 maggio: qualificazioni

23 maggio: qualificazioni

24 maggio: qualificazioni

25 maggio: giorno di riposo

26 maggio: primo turno

27 maggio: primo turno

28 maggio: primo turno

29 maggio: secondo turno

30 maggio: secondo turno

31 maggio: terzo turno

1 giugno: terzo turno

2 giugno: quarto turno

3 giugno: quarto turno

4 giugno: quarti di finale

5 giugno: quarti di finale

6 giugno: semifinali singolare femminile e finale doppio misto

7 giugno: semifinali singolare maschile

8 giugno: finale singolare femminile e finale doppio maschile

9 giugno: finale singolare maschile e finale doppio femminile

Roland Garros 2019 calendario | Ecco il programma delle qualificazioni nel dettaglio:

LUNEDI 20 MAGGIO

dalle ore 10:00 (inizio primo turno uomini)

MARTEDI 21 MAGGIO

dalle ore 10:00 (inizio primo turno donne)

MERCOLEDI 22 MAGGIO

dalle ore 10:00

GIOVEDI 23 MAGGIO

dalle ore 10:00

VENERDI 24 MAGGIO

dalle ore 10:00 – (ultimi turni uomini e donne)

Dove vedere il Roland Garros 2019 in streaming o diretta tv? Le partite dell’Open di Francia andranno in onda sul canale satellitare Eurosport. Le sfide saranno visibili anche in live streaming tramite le piattaforme EurosportPlayer e SkyGo.