Rogue One A Star Wars Story film | Trama | Cast | Trailer | Italia 1 | Streaming

Questa sera, lunedì 20 maggio 2019, va in onda su Italia 1 il film Rogue One: A Star Wars Story. Il film è il primo capitolo di una nuova serie cinematografica intitolata Anthology che esplora i personaggi e gli eventi che ruotano intorno alla saga di Guerre Stellari. La pellicola del 2016 è diretta da Gareth Edwards.

Rogue One A Star Wars Story film | Trama

Il film, interpretato da Felicity Jones e Diego Luna tra gli altri, va in onda in prima serata su Italia 1 questa sera, 20 maggio 2019, a partire dalle 21.25.

La pellicola, una commistione di generi tra avventura, azione, fantascienza e fantasy, racconta la storia di un improbabili gruppo di eroi che intraprendono una missione per sottrarre i piani della Morte Nera, la più potente arma di distruzione di massa mai ideata dall’Impero. Questo evento, fondamentale per le sorti di Star Wars, spingerà delle persone ordinarie a unirsi per compiere imprese straordinarie.

Il film di stasera è, quindi, ambientato prima degli eventi narrati in Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza e si discosta dai film della saga mantenendo con essa una certa familiarità.

Rogue One A Star Wars Story | Trailer

Ecco il trailer del film di oggi in onda su Italia 1.

Rogue One A Star Wars Story | Cast

Il primo capitolo della serie spin-off di Guerre Stellari Anthology, vede un cast molto corposo con Felicity Jones e Diego Luna rispettivamente nei ruoli di Jyn Erso e Cassian Andor.

Altri attori che ricoprono ruoli importanti all’interno del film sono Ben Mendelsohn (nel ruolo di Orson Krennic), Donnie Yen (Chirrut Îmwe) , Mads Mikkelsen (Galen Erso), Alan Tudyk (K-2SO), Riz Ahmed (Bodhi Rook), Jiang Wen (Baze Malbus) e Forest Whitaker ( Saw Gerrera).

Rogue One A Star Wars Story | Streaming

Il film è anche visibile in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Play, disponibile sia su iOS che su Android.

Il servizio di streaming e di on demand è completamente gratuito. Per accedere ad alcune funzionalità, al massimo, all’utente viene richiesta la registrazione. Anche quella, però, non richiede alcun pagamento.

> QUI COME VEDERE ITALIA 1 IN STREAMING