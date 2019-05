Previsioni meteo oggi 20 maggio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 20 MAGGIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 20 maggio 2019:

Previsioni meteo oggi 20 maggio 2019 | NORD

Al nord cielo nuvoloso o coperto con precipitazioni sparsi sulla Liguria e fascia prealpina centro-orientale. In estensione e intensificazione sulle restanti regioni orientali e Lombardia. Miglioramenti nel pomeriggio su Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna.

Previsioni meteo oggi 20 maggio 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Cielo molto nuvoloso sulla Sardegna: rovesci e temporali su tutta la regione. In attenuazione nel corso del pomeriggio. Parzialmente nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio con isolati rovesci nel corso della mattinata. Miglioramenti nel pomeriggio tranne che sul Lazio meridionale dove la pioggia imperverserà ancora per qualche ora. Poco nuvoloso su Marche e Abruzzo con annuvolamenti in intensificazione. Miglioramenti in serata.

SUD E SICILIA

Al sud: molto nuvoloso sulle regioni tirreniche e Sicilia con piogge in particolare sul versante tirrenico fino a fine giornata. Durante le ore centrali fenomeni anche su Molise, Puglia e Basilicata.

Previsioni meteo oggi lunedì 20 maggio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in lieve diminuzione sulle regioni centrali. Massime in aumento su Piemonte e Val d’Aosta. Stazionarie altrove.

VENTI

Venti moderati sud-occidentali con rinforzi locali in particolare sulla Sardegna.

Previsioni meteo oggi 20 maggio 2019 | MARI

Mari: da molto mosso ad agitato il mare di Sardegna. Mossi o molto mossi i bacini ad ovest del Paese e localmente l’Adriatico centrale. Mossi i restanti mari.