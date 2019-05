Oroscopo settimanale Paolo Fox | Oroscopo Fox settimanale | Oroscopo della settimana | 20 26 maggio 2019 | Previsioni | Classifica

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 20 26 MAGGIO 2019 – Ogni domenica Paolo Fox all’interno della trasmissione Mezzogiorno in Famiglia su Rai 2 annuncia la sua classifica settimanale dell’oroscopo, indicando quelli che sono i segni fortunati della settimana, dal 20 al 26 maggio 2019.

Il guru degli astrologi fa il suo oroscopo tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna. Quali sono allora i segni fortunati di questa settimana secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Diamo insieme un’occhiata, con le previsioni segno per segno e la classifica dal 12esimo al primo posto.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 20 26 maggio 2019

Dodicesimo posto | Vergine

All’ultimo posto dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox c’è l’Ariete. Tensione in vista, dopo che il Sole e Mercurio cambiano il segno zodiacale. Risolvete discussioni in corso ed evitate contrasti.

Undicesimo posto | Sagittario

L’opposizione di molti pianeti vi crea qualche fastidio. Tenete duro in particolare sul lavoro e a livello economico. Per fortuna Giove nel segno vi sorreggerà.

Decimo posto | Pesci

Anche per voi il transito di Mercurio e del Sole vi ha lasciato qualche strascico. Allontanatevi da quelle persone che provano a mettervi il bastone tra le ruote. In amore fatevi avanti se siete interessati a qualcuno.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Nono posto | Bilancia

Settimana che per il vostro segno porta novità positive in arrivo in particolare sul lavoro. Il momento giusto per chiarire questioni che sono rimaste ancora in bilico. Attenzione perché potreste spendere più del previsto.

Ottavo posto | Cancro

Dopo un inizio difficile soprattutto in amore, la settimana migliora. Siete più dolci e sentimentali con il vostro partner. Nel lavoro qualche fatica da affrontare che vi crea un po’ di fastidio.

Settimo posto | Toro

Le stelle amici del Toro sono con voi fino alla fine dell’anno. Approfittatene se volete pensare a una convivenza con il vostro partner o addirittura sposarvi.

Sesto posto | Acquario

Amici dell’Acquario, dopo diverse settimane difficili, finalmente secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox tornate a riemergere. Imparate a risparmiare e a limitare le spese. Sul lavoro potrebbero aprirsi nuove strade.

Quinto posto | Ariete

Amici dell’Ariete, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox siete tra i segni più fortunati. Avete grande energia, tuttavia le preoccupazioni non mancano a causa di Saturno contro. L’amore può tornare al top.

Quarto posto | Scorpione

Cari Scorpione, avete stelle positive in questa settimana dal 20 al 26 maggio secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Siete però troppo gelosi. Periodo di polemiche sul lavoro.

Terzo posto | Capricorno

Amici del Capricorno, in questa settimana siete sul podio. Rallegratevi! Avete capito che se alcune situazioni del passato non rendono più, è il momento di bloccarle. Mercoledì e giovedì, con la Luna nel segno, le giornate migliori.

Secondo posto | Leone

Cari Leone, dopo un periodo in chiaroscuro, tornate finalmente in auge. D’altronde secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo 2019 è il vostro anno fortunato. Approfittatene.

Primo posto | Gemelli

Siete il segno top di questa settimana! L’inizio è un po’ pesante ma poi andrete lisci come l’olio. Nel fine settimana buone opportunità per i rapporti interpersonali.

