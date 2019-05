Oroscopo Paolo Fox 20 maggio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 20 MAGGIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 20 maggio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, la settimana per il vostro segno inizia al meglio, anche se non mancherà qualche momento di tensione.

Bene l’amore soprattutto per chi ha iniziato da una poco una nuova storia d’amore, nonostante Venere non sia più nel segno.

Cari Toro, giornata in calo per voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Avete Venere nel segno: approfittatene.

Vari cambiamenti hanno scosso ultimamente la vostra vita, dovete farci l’abitudine. In amore siete in cerca di conferma.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo Paolo Fox oggi è una giornata in cui inizierete a risolvere problemi che vi affliggono da tempo.

Iniziate a pensare all’amore: la settimana promette bene.

Cari Cancro, oggi l’oroscopo prevede qualche tensione in particolare in ambito lavorativo.

Forse vorreste completamente cambiare lavoro, ma bisogna fare anche di necessità virtù. Un momento stancante per voi. Abbiate pazienza.

Cari Leone, oggi Paolo Fox prevede in questo lunedì 20 maggio una giornata davvero al top. Siete al massimo delle vostre energie: approfittatene.

Sfruttate il favore delle stelle, senza avere però progetti troppo ambiziosi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2019 | Vergine

Giornate all’insegna del caos e dell’ansia per il vostro segno, anche se non capite bene il perché.

Possibili discussioni con chi la pensa diversamente da voi. Il recupero inizierà dal weekend.

Cari Bilancia, comincia per voi una fase di ripresa anche se ancora non è totale. I problemi sono ancora da risolvere.

Vorreste subito risposte ai dubbi che vi attanagliano, ma dovrete avere pazienza.

Le stelle amici dello Scorpione sono positive in questo 20 maggio 2019 secondo l’oroscopo Fox.

Approfittatene per risolvere le questioni ancora in sospeso, sia in amore che sul lavoro, anche se non è facile. Sfruttate la vostra energia.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, tante novità secondo l’oroscopo di oggi in arrivo per il vostro segno. Questo porta ovviamente stress e stanchezza.

Siate più ottimisti ed avviate eventuali nuovi progetti sia personali che lavorativi.

Amici del Capricorno, Paolo Fox prevede per voi oggi novità positive nei vostri progetti, grazie a Venere e Saturno favorevoli.

Chi ha affrontato una crisi in amore può finalmente recuperare. Novità positive anche per i single: favoriti gli incontri.

Cari Acquario, vivete un periodo di tensioni e forte nervosismo. Avete questioni in ballo che non riuscite a risolvere.

Abbiate pazienza, presto risolverete il tutto. In amore continua una fase di crisi e subbi con il partner.

Amici dei Pesci, giorni non facili e all’insegna della riflessione secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi.

Problemi sul lavoro con soluzioni che tardano ad arrivare. Possibili conflitti in famiglia e in amore.