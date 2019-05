MONTALBANO LA LUNA DI CARTA TRAMA – Lunedì 20 maggio 2019 torna il Commissario Montalbano con una nuova puntata. Nuova per modo di dire, poiché si tratta di una replica che vuole tamponare l’attesa dei nuovi episodi (in arrivo nel 2020).

Un nuovo caso per il commissario più amato della Sicilia, nato dalla penna di Andrea Camilleri e poi plasmato a immagine e somiglianza di Luca Zingaretti sul piccolo schermo.

Tutto quello che c’è da sapere sul Commissario Montalbano

Qual è la trama di questo episodio intitolato La luna di carta? Vediamolo insieme.

Montalbano La luna di carta trama | Di cosa parla?

Il Commissario Montalbano dovrà trattare un nuovo caso che risponde al nome di Angelo Pardo. Angelo era un informatore scientifico dalla vita sentimentale controversa. Amante delle donne, Angelo è stato trovato morto in casa sua con i pantaloni calati e un proiettile stampato in fronte.

Immediatamente si pensa al delitto passionale, chi tra le sue amanti avrà commesso il reato?

Tutte le anticipazioni sulla puntata La luna di carta di Montalbano

Montalbano non è convinto che si tratti necessariamente di un delitto d’amore e, tra le indagini, salta fuori anche un altro dettaglio importante della vita di Angelo Pardo: costui era stato radiato dall’albo dei medici per aver praticato un aborto clandestino.

Inoltre, Angelo era legato alla mafia, essendo immischiato in un traffico di droga. Chi avrà ucciso Angelo Pardo? Tutti gli indizi sembrano portare a due donne, Michela Pardo ed Elena Sciafani (ex amante dell’uomo), ma chi sarà il vero assassino?

Il Commissario Montalbano torna in televisione con un’altra replica e il cast, come al solito, vedrà componenti Luca Zingaretti nelle vesti dell’amato commissario di Polizia di Vigata. Al suo fianco, come sempre Mimì Augello e l’ispettore Giuseppe Fazio.

La luna di carta vi aspetta in prima serata su Rai 1 alle ore 21:25.

Dove vedere in tv e streaming La luna di carta