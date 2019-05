MONTALBANO LA LUNA DI CARTA STREAMING – Questa sera va in onda la replica La luna di carta, un’altra puntata che si aggiunge al ciclo Montalbano. In vista delle nuove puntate, che verranno mandate in onda nel 2020, Rai 1 ha ben pensato di trasmettere delle vecchie puntate del commissario più amato della Sicilia (e non solo), confermandosi un grande successo nella battaglia per gli ascolti.

La puntata in onda lunedì 20 maggio 2019 s’intitola La luna di carta ed è stata mandata in onda per la prima volta nel 2018 (piuttosto recente quindi).

Le anticipazioni dell’episodio La luna di carta di Montalbano

Il caso di questa puntata riguarderà Angelo Pardo, un informatore scientifico ritrovato morto in casa propria con i pantaloni calati e un proiettile in fronte. Uomo dalla vita sentimentale controversa, Angelo potrebbe essere stato vittima di un delitto passionale, ma il suo passato nasconde altri scheletri nell’armadio, come una correlazione con il mondo mafioso.

Montalbano va in onda sul canale ammiraglio di Rai 1, confermandosi sempre una grande certezza nella battaglia degli ascolti (anche con le repliche). Rai 1 è disponibile in chiaro al tasto 1 del digitale terrestre, o anche al tasto 501 per la versione in HD. Chi dispone del decoder Sky, può trovare Rai 1 al tasto 101.

Chi non può seguire Montalbano in televisione, può farlo comodamente tramite pc, smartphone e tablet grazie a RaiPlay. La piattaforma permette di seguire in diretta i contenuti della Rai grazie a RaiPlay, che mette a disposizione i propri contenuti televisivi sulla piattaforma streaming.

Se questa sera avete da fare e volete recuperare in un secondo momento la puntata, grazie a RaiPlay e alla funzione on demand potrete farlo. Infatti, l’on demand vi concede l’opportunità di recuperare in qualunque momento il contenuto già trasmesso.

Il Commissario Montalbano vi aspetta su Rai 1 lunedì 20 maggio 2019 alle ore 21:25 con la puntata La luna di carta.