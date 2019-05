Eliana Michelazzo Grande Fratello | Matrimonio Pamela Prati | Cristiano Malgioglio

ELIANA MICHELAZZO GRANDE FRATELLO – Tira e molla. E a Mediaset non si parla di altro. Il Prati-Gate, con il frastuono mediatico dopo l’anticipazione shock di Eliana Michelazzo su Mark Caltagirone (mai esistito), fa un’altra vittima. Nuova bufera che, stavolta, investe il Grande Fratello.

Tutto nasce dopo la fuga di notizie sul possibile ingresso della Michelazzo nella casa più spiata d’Italia. Mediaset con una nota ufficiale prende le distanze con un secco dietrofront aziendale: “Mediaset non ha mai preso in considerazione l’ingresso di Eliana come concorrente nella Casa del Grande Fratello”.

Ma ai piani alti di Cologno Monzese l’argomento predominante è ancora una volta il Prati-gate. La d’Urso, qualche giorno fa, ha registrato l’intervista bomba alla Michelazzo (che vedrete mercoledì sera in onda), ma a Cologno sono tutti impegnati alla preparazione della super puntata di stasera del Grande Fratello che preparerà terreno fertile allo share di mercoledì sera. Tra gli artisti, soprattutto quelli scappati dalla Aicos Managment di Eliana Michelazzo, c’è tanto stupore. Nessuno parla.

Ma una fonte anonima ci svela che c’è attesa per il serale di oggi dove dovrebbe esserci pure la Michelazzo. Ovviamente non in veste di concorrente. Super ospite? Non si sa ancora. La squadra di autori è al lavoro per cercare di smussare il più possibile gli angoli di una spigolosa ospitata. Insomma cercando di accontentare tutti, senza musi lunghi. Qualcuno che chiede l’anonimato ci racconta la notte difficile di Michelazzo, che avrebbe – sempre da indiscrezioni – assicurato ad una gola profonda il suo doppio ritorno in video su Canale 5. Stasera e mercoledì.

Quella di stasera sarà una puntata-show con Cristiano Malgioglio che, secondo le nostre spifferate, indosserà un abito che non passerà inosservato. Ovviamente sarà a tema con tutto il Prati-gate. Sembra che in queste ore Malgioglio sia impegnato proprio nella scelta del super abito per la diretta. E il gossip s’infiamma. Ancora una volta.