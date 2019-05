Matrimonio Alessia Macari | Oliver Kragl | Foggia | Immagini

MATRIMONIO ALESSIA MACARI – Alessia Macari sposa Oliver. Il sì a Foggia. Strade chiuse. Applausi. Accoglienza da star. Foggia coccola Alessia Macari e Oliver Kragl che si sono sposati stamattina. La vincitrice del Grande Fratello Vip aveva annunciato da tempo di voler convolare a nozze con Oliver, che gioca nel Foggia Calcio.

La Ciociara, che vanta origini irlandesi, è ormai foggiana di adozione. Così, ha scelto la Puglia per il sì. Al grande giorno erano tutti presenti: amici e parenti. C’era, ovviamente, l’immancabile nonna di Alessia che il pubblico ha amato e apprezzata durante la partecipazione il primo Gf vip (che ha vinto).

Oliver, giacca bianca e forte emozione in viso, è ormai un beniamino per tutti i tifosi del Foggia. Che hanno voluto essere presenti ad una giornata così importante.

Dopo il Gf Vip la Macari – che dopo una parentesi lampo a Domenica in è tornata da Barbara d’Urso al Social corner di “Live non è la d’Urso” – aveva più volte detto di essere in cerca dell’uomo giusto. Poi ha conosciuto Oliver. Che l’ha corteggiata facendola innamorare.

È iniziato un sogno. Quando Kragl giocava nel Crotone, Alessia, che il venerdì sera era impegnata con Tale quale show, prendeva ogni sabato mattina l’aereo per raggiungerlo in Calabria. Poi il trasferimento a Foggia. La Macari lo ha seguito. Senza pensarci due volte. Oggi il grande giorno, pieno di tanta emozione. È nata una nuova famiglia.