Lazio Bologna streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la partita di Serie A | Lunedì 20 maggio 2019

Stasera, lunedì 20 maggio 2019, alle ore 20,30 Lazio e Bologna scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, gara valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Dove vedere Lazio Bologna in tv? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Lazio Bologna streaming live | Dove vederla in tv diretta live

La sfida tra Lazio e Bologna sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare (quindi a pagamento) Sky Sport.

Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti, analisi e commenti in studio di giornalisti e ospiti.

Il calcio d’inizio della sfida tra Lazio e Bologna, 37esima giornata di Serie A, è fissato alle ore 20,30 di lunedì 20 maggio 2019.

Lazio Bologna streaming live | Dove vederla in diretta live streaming

In live streaming la partita tra Lazio e Bologna sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in live streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Lazio Bologna streaming live | Le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni di Lazio e Bologna? Ecco chi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto allo stadio Olimpico:

LAZIO (3-5-1-1): Guerrieri; Wallace, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Cataldi, Lulic; Correa, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Lazio Bologna streaming live | Le parole di Inzaghi

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi non ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Bologna. Ma solo ai microfoni della tv ufficiale del club biancoceleste: “Ci sono ancora due partite importanti da giocare, vogliamo finire il campionato al meglio: gli ultimi 180 minuti saranno per me importanti perché voglio vedere il livello di maturità della nostra squadra, ma anche lo spirito, la determinazione e la concentrazione dei ragazzi. Per quanto riguarda la formazione ho inevitabilmente qualche dubbio, col Bologna sarà una gara difficile. Sicuramente Guerrieri giocherà dal primo minuto”.

Lazio Bologna streaming live | Le parole di Mihajlovic

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio. Ecco le sue parole:

“Decimo posto? No, l’obiettivo è la salvezza. Ci sono rimaste due partite e dobbiamo fare sei punti. Bisogna tenere la tensione alta, a me non piace fare brutte figure. Non bisogna avere rimpianti, sono la cosa peggiore”.

“Per me una partita vale l’altra, ovviamente mi fa piacere tornare all’Olimpico contro la Lazio, sono rimasto legato all’ambiente. Andiamo là a fare la nostra partita, incontrando una squadra forte; loro, avendo vinto la Coppa, giocheranno con la testa libera, noi dovremo essere bravi a giocare come l’ultima partita, cercando di portare a casa 3 punti. Giocheremo per vincere”.

“Orsolini sta bene, ha saltato il primo allenamento della settimana, ma ha fatto gli esami e non aveva nulla”.

Lazio Bologna streaming live | Come è finita la gara d’andata? | Sintesi e gol

Come è finita la gara d’andata? Chi ha vinto? Ecco la sintesi completa e tutti i gol: