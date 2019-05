JUVENTUS PROSSIMO ALLENATORE – Quale sarà il prossimo allenatore della Juventus? Ormai da giorni tantissimi tifosi e non solo si stanno facendo questa domanda. Di nomi ne sono stati fatti tanti: da Pep Guardiola a Simone Inzaghi.

Il catalano è destinato a restare un sogno, almeno per ora. Molto più semplice invece arrivare al tecnico della Lazio, vincitore dell’ultima Coppa Italia. Il biancoceleste è dato in pole position per la panchina bianconera, ma la concorrenza è tanta e lui ha ancora un anno di contratto con la società di Lotito (uno con cui trattare non è mai semplice).

Nel mirino dei bianconeri ci sono poi Sinisa Mihajlovic (al momento in stand by), Maurizio Sarri, impegnato tra qualche giorno con il suo Chelsea nella finale di Europa League, e le suggestioni Mauricio Pochettino (Tottenham) e Josè Mourinho. Sì, avete capito bene: lo Special One. A spingere il portoghese sarebbero due personaggi illustri: il suo procuratore Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo. Agnelli e Paratici si faranno convincere? E la piazza come la prenderebbe?

Intanto la domanda su chi prenderà il posto di Allegri è stata fatta allo stesso Allegri: “Chi dopo di me? la Juventus prenderà sicuramente un allenatore all’altezza”, ha svicolato dopo la sfida contro l’Atalanta. Quanto al suo futuro, “se arriverà una proposta interessante bene, altrimenti starò fermo un anno”.

Poi sulla decisione della Juve: “Ho capito che per il bene della Juve era giusto finire, dopo la riunione di giovedì sentivo di non essere più l’allenatore. Non me l’ha anticipato nessuno, era una sensazione”.

“Lascio un’ottima squadra, composta da ottimi calciatori. Pronta a rivincere in campionato e a provare a vincere la Champions, l’ambiente è cresciuto dal primo giorno che sono arrivato”. Nessuna chiamata da Boston, proveniente da Pallotta (presidente della Roma), nessun ricamo sulla panchina del Real Madrid, “che ha un grandissimo allenatore come Zidane”, ma la consapevolezza di poter attendere le migliori opportunità che proporrà il mercato. “Vado agli scogli piatti, a Livorno, dove c’è un bel mare e prendo il sole – ha scherzato -. Sono arrivati tanti messaggi, mi hanno fatto molto piacere”.