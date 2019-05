Grande Fratello, un fulmine colpisce la casa e salta la diretta

GRANDE FRATELLO 2019 – Il maltempo che ha colpito la capitale si è fatto sentire anche nella casa più spiata d’Italia. Nella notte del 19 maggio 2019, un fulmine ha colpito la casa del Grande Fratello facendo saltare il collegamento in diretta.

A raccontarlo è stata la padrona di casa, Barbara D’Urso, che ha tempestivamente commentato il disagio dapprima con i concorrenti e poi con il popolo del web.

Dapprima il fulmine, poi l’interruzione della messa in onda. Nonostante fosse passata abbondantemente la mezzanotte, la D’Urso si è collegata con gli inquilini di Cinecittà per spiegare come stesse succedendo. Un violento temporale si è abbattuto su tutta Roma e ha danneggiato anche la casa del Grande Fratello.

Grande Fratello 2019 | Fulmine sulla casa

A causa di un fulmine, la trasmissione del programma su MediasetExtra è stata interrotta: infatti durante la diretta, al posto dell’audio, è partito uno sgradevole rumore di sottofondo che ha costretto la regia a interrompere la messa in onda.

A quel punto è intervenuta Barbara D’Urso. Tramite una storia su Instagram, la conduttrice ha rassicurato sia il pubblico che gli inquilini spiegando le condizioni della casa. “Vado nell’acquario dai ragazzi perché è saltato l’audio e la diretta per i fulmini”, queste le parole della D’Urso. “Tutto allagato, un fulmine è caduto proprio qui sulla casa e quindi è andato via l’audio. Non si sente niente”, ha proseguito la conduttrice del Grande Fratello.

Il danno è stato risolto intorno all’1:30 di notte. La produzione del Grande Fratello si è subito rimboccata le maniche per risolvere il problema e la messa in onda è stata così ristabilita nell’arco della notte.

L’ondata di maltempo che si è abbattuta su Roma ha colpito anche gli studi di Cinecittà, proprio la notte prima dell’appuntamento serale del Grande Fratello. Che il temporale riservi altre sorprese?

Il Grande Fratello, salvo imprevisti, vi aspetta lunedì 20 maggio 2019 per una nuova puntata su Canale 5.