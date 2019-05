GRANDE FRATELLO 2019 – Francesca De André avrà un’altra sorpresa, quando il Grande Fratello tornerà in onda lunedì 20 maggio 2019.

Soltanto qualche settimana fa era spuntata fuori una tale Roxy, accusata di essere l’amante di Giorgio, il fidanzato. Poi, durante la puntata del Grande Fratello, entrambi presenti hanno smentito la presunta relazione e Francesca ha potuto archiviare la questione sotto l’etichetta malinteso.

Ora, a distanza di una settimana, arriva un’altra secchiata d’acqua gelata. Durante Domenica Live, l’ex concorrente del Grande Fratello Mila Suarez ha parlato di Francesca De Andrè, ribadendo di volerla denunciare.

“Ho 90 giorni e penso di presentare querela. Ha fatto bullismo e razzismo, mi ha dato della scimmia perché vengo dall’Africa”.

In più, pare che Giorgio Tambellini abbia davvero tradito la De André ma non con Roxy, bensì con una mora. Il fidanzato di Francesca avrebbe rifiutato l’invito di Barbara a comparire in studio. La D’Urso ha poi mostrato il contenuto della busta con foto e video che ritraggono Giorgio in compagnia della ragazza. I due sono stati immortalati in uno scambio di baci e abbracci.

“Gli atteggiamenti erano di due persone felici di iniziare una nuova relazione”, ha così dichiarato il paparazzo che ha immortalato la scena, avvenuta due giorni prima che Giorgio entrasse nella casa del Grande Fratello e smentisse la tresca con Roxy.

“Erano le 10 di sera del 10 maggio. L’appostamento è durato qualche ora. Erano molto attaccati. Chiacchieravano, si sono accarezzati e poi si sono dati un bacio appassionato. Non è neanche durato poco. Ho fatto diversi scatti. Tra loro c’era qualcosa, erano molti intimi. Ho visto subito lui che cercava il contatto con lei. Lui era felicissimo ed allegro. Secondo me si conoscevano già”, queste sono le parole del fotografo.

Ma chi è la misteriosa ragazza? Come riportato da Novella 2000, si tratta di Francesca Gottardi, l’ex fidanzata di Francesco Oppini.

“Io li ho visti in atteggiamenti intimi. Non sono amici. Il loro comportamento è classico di due che si stanno mettendo insieme”, ha continuato il fotografo a Domenica Live. Nello studio di Domenica Live erano presenti anche Guendalina Canessa, la quale ha affermato di sapere per fonti certe del tradimenti di Giorgio Tambellini. La stessa Fabrizia De André, sorella di Francesca, ha dichiarato di essere a conoscenza dell’accaduto.

Cosa succederà nella puntata del 20 maggio? Come reagirà Francesca?