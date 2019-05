Che cosa succede agli smartphone Huawei dopo lo stop agli aggiornamenti di Google

Google Huawei aggiornamenti

“Huawei continuerà a fornire aggiornamenti di sicurezza e servizi post-vendita a tutti gli smartphone e tablet Huawei e Honor esistenti, coprendo sia quelli già venduti sia quelli in stock a livello globale”. A dirlo è Huawei in merito alle indiscrezioni diffuse da Reuters sulla perdita dell’accesso, per i dispositivi Huawei, agli aggiornamenti del sistema operativo di Google, Android.

Google contro Huawei, bloccati gli aggiornamenti di Android

Niente panico, dunque. Chiunque abbia in tasca uno smartphone Huawei si sta domandando in queste ore se tra qualche giorno sarà ancora in grado di utilizzare il device. La buona notizia è che sembra che le conseguenze serie non saranno retroattive, anche se voci insistenti parlando di possibili problemi nell’aggiornamento delle app.

A far sobbalzare i possessori di Huawei – giusto per aver chiara la portata della situazione parliamo del 25 per cento degli smartphone degli europei – è stato Google, che nelle ultime ore sembra intenzionata a mettere un punto ai rapporti con il colosso delle telecomunicazioni, sospendendo ogni attività portata avanti con la società cinese. Prima del colosso dell’informatica, era stato Donald Trump aveva inserito l’azienda nella lista nera, vietandone l’uso per motivi di sicurezza nazionale.

Google Huawei aggiornamenti | Problemi per l’aggiornamento

Di certo, chi ha un telefono Huawei non perderà le app fino a oggi installate sul proprio device. I problemi, però, secondo qualcuno potrebbero andare ben oltre l’aggiornamento. Qualsiasi app collega al colosso della Silicon Valley verrà di fatto bloccata. Si pensi alla posta elettronica più diffusa del globo: Gmail – la mail di Google, appunto – potrebbe diventare di fatto inaccessibile dagli smartphone Huawei.

Per adesso sembra che comunque lo store delle app di Android (Google Play) continuerà a funzionare proprio come prima. Come pure il sistema di sicurezza Google Play Protect. Ancora non si ha una risposta precisa su cosa accadrà tra qualche tempo per quanto concerne gli aggiornamenti.

Google Huawei aggiornamenti | Le impostazione dai setting del cellulare

Ad oggi è possibile ancora scaricare e aggiornare le applicazioni sugli smartphone Huawei, senza problemi. Stessa cosa con l’accesso alle app collegate a Google (come Gmail, appunto). Come si legge su Repubblica in un articolo di Simone Cosimi, non tutti sanno che informazioni, privacy e sicurezza possono essere impostati anche dai setting del cellulare.

I device di Huawei girano su versioni di Android particolari: Emui e Magic UI. Dunque nessun problema, continueranno a funzionare senza problemi. La società di Shenzhen sta pensando di ovviare ogni problema dando vita a un proprio sistema operativo.

Google Huawei aggiornamenti | Verso un nuovo sistema operativo

“Continueremo a costruire un ecosistema software sicuro e sostenibile, al fine di fornire la migliore esperienza a tutti gli utenti a livello globale”, scrive l’azienda in una nota. Google ha chiuso i battenti solo a un segmento di contratti, quelli che prevedono il rilascio di una licenza a pagamento di versioni di Android precise. Ma, si sa, il mondo open source permette di avere una versione di Android completamente free.

Anche se, è bene sottolinearlo, il problema è che questa versione open source non presenta il Play Store, Mappe, Gmail, come pure Foto, Play Musica e altri servizi, di certo non di secondo piano. Il colosso fondato da Ren Zhengfei ha una buona base, però, su cui sviluppare il sistema operativo in questione. Monco, ma comunque basic.

Insomma, i problemi potrebbero non esserci per i cellulari già venduti, ma potrebbero profilarsi per l’aggiornamento delle app. Sicuramente, però, i problemi più seri ci saranno per i nuovi. Il mercato del colosso cinese potrebbe subire così un arresto massiccio.