GIRO D’ITALIA 2019 GIORNO RIPOSO – Oggi, lunedì 20 maggio 2019, il Giro d’Italia 2019 si ferma. La Corsa Rosa infatti oggi non prenderà il via. Niente panico, nessun imprevisto: tutto da programma.

La Corsa si ferma quindi dopo nove tappe: i ciclisti avranno il modo di ricaricare le batterie in vista di una seconda settimana che regalerà le prime vere salite con i tapponi del Lago Serrù e di Courmayeur.

Dopo la tappa di ieri (la numero 9, la cronometro Riccione-San Marino) la classifica generale ha iniziato a delinearsi. Sono infatti emersi i primi distacchi interessanti tra i vari big in gara. Di chi stiamo parlando? Primoz Roglic, Vincenzo Nibali, Simon Yates e Miguel Angel Lopez. Ma vediamo insieme la classifica (la top 10) dopo la nona tappa:

CONTI Valerio UAE-Team Emirates 20 36:08:32 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 1:50 PETERS Nans AG2R La Mondiale 2:21 ROJAS José Joaquín Movistar Team 2:33 MASNADA Fausto Androni Giocattoli – Sidermec 2:36 AMADOR Andrey Movistar Team 2:39 ANTUNES Amaro CCC Team 3:05 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 3:27 CARBONI Giovanni Bardiani – CSF 3:30 BILBAO Pello Astana Pro Team 3:32

La classifica del Giro d’Italia 2019

Domani, 21 maggio 2019, tutti di nuovo in sella. In programma c’è la Ravenna-Modena: una delle frazioni più semplici di tutta la Corsa Rosa, non ci sarà nemmeno un metro di salita e tutto si deciderà con un volatone riservato ai velocisti in gruppo.

