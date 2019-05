FRANCESCA GOTTARDI CHI È – Francesca De André è un argomento sempre caldo nella casa del Grande Fratello. Pare che il suo fidanzato, Giorgio Tambellini, l’abbia tradita (per davvero, stavolta) con Francesca Gottardi, l’ex ragazza di Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti).

Cosa sappiamo di Francesca Gottardi? Della sua vita privata si conosce molto poco.

Il suo nome è rispuntato fuori nella cronaca rosa italiana per via della presunta relazione con Giorgio, il fidanzato di Francesca De André. Il magazine Oggi ha pubblicato una fotografia che li ritrae insieme, entrambi sorridenti, abbracciati ma senza dimostrare alcun feeling peccaminoso.

Mentre Francesca è reclusa nella casa più spiata d’Italia, Giorgio all’esterno sembra darsi alla pazza gioia. A parlarne è stato il programma Domenica Live, durante il quale Barbara D’Urso ha mostrato delle fotografie in anteprima che ritraggono Giorgio e Francesca Gottardi in atteggiamenti intimi.

Francesca Gottardi, una donna in carriera, ha fatto parlare di sé per via della lunga relazione con Francesco Oppini: una storia d’amore durata sette anni.

Francesca Gottardi chi è | Giorgio Tambellini

Francesca De André ha dato sempre modo di parlare della sua vita da quando è entrata nella casa del Grande Fratello. Per un motivo o per un altro, il suo nome è sempre stato tra i protagonisti delle serate del reality show. Riguardo la sua vita sentimentale, Francesca è stata punta sul vivo a causa di un primo presunto tradimento di Giorgio con l’influencer Roxy. Quest’ultima ha immediatamente chiarito la sua posizione: non c’è alcuna relazione tra lei e Giorgio, i due si sono incontrati soltanto per questioni lavorative.

Grande Fratello, Giorgio Tambellini avrebbe davvero tradito Francesca De André

Smentita la tresca in diretta al Grande Fratello, Francesca si è messa il cuore in pace. Poco dopo, però, alcuni paparazzi immortalano Giorgio in compagnia di un’altra bella donna, che risulta essere appunto Francesca Gottardi: le fotografie risalgono a due giorni prima della comparsa di Giorgio nella casa del Grande Fratello, quando ha giurato alla fidanzata di non averla tradita.

Quale sarà la verità?