FRANCESCA DE ANDRÉ CHI É – Francesca De Andrè è una concorrente del Grande Fratello 2019. Figlia di Cristiano De André, nonché nipote dell’iconico cantante Fabrizio, Francesca ha una sorella – Fabrizia – con la quale avrebbe dovuto avviare la sua avventura all’interno della casa. Ma, poco prima di entrare, Fabrizia si è tirata indietro dichiarando di potersi allontanare per troppo tempo da suo figlio. Così delle sorelle De André in gioco n’è rimasta soltanto una.

Francesca De André chi è | Vita privata

Nata il 25 gennaio 1990 a Genova, Francesca è una showgirl la cui infanzia non è stata delle più felici. I genitori si sono separati che Francesca aveva soltanto tre anni. Diplomatasi al liceo linguistico, Francesca ha anche frequentato una scuola di danza.

La sua carriera televisiva l’ha vista partecipe dell’Isola dei Famosi nell’edizione 2012 ed è grazie a quest’esperienza che ha intrapreso la carriera di modella.

Francesca De André ha fatto molto parlare di sé soprattutto a causa del rapporto con il padre Cristiano. Quest’ultimo infatti, prima che le due sorelle entrassero nella casa del Grande Fratello, le ha minacciate di denuncia per evitare che si parlasse della loro famiglia in televisione. La ragazza ha deciso di ignorare le minacce e di entrare ugualmente nella casa come concorrente.

Francesca è entrata nella casa del Grande Fratello come sentimentalmente impegnata: il suo fidanzato, Giorgio Tambellini, le ha regalato qualche dolore durante l’esperienza nella casa del GF a causa di alcuni presunti tradimenti. Il primo lo vedeva insieme a una bionda tutte curve, Roxy, ma i due hanno negato una relazione. Il secondo invece è più recente e vede Giorgio in compagnia di Francesca Gottardi, l’ex fidanzata di Francesco Oppini.

Francesca De André ha un account Instagram molto seguito, può contare infatti su oltre 150mila follower.

