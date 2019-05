Fiorello, continuano le trattative con la Rai: nuovo progetto in arrivo in autunno

FIORELLO RAI – Fiorello torna a lavorare con viale Mazzini. Il suo nuovo progetto incontrerà l’interesse di RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione dalla Rai.

Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai, ha incontrato Fiorello nella mattinata del 20 maggio 2019 per discutere del progetto che avrà come cuore pulsate proprio RaiPlay.

Non si conoscono ancora i dettagli del nuovo progetto, ma sappiamo che sarà in linea con gli obiettivi della nuova Rai, sarà il primo multipiattaforma e la data di debutto è prevista per l’autunno 2019.

“Stiamo lavorando da settimane costruttivamente con Fiorello per riuscire a realizzare questo contenuto ambizioso e innovativo per la Rai”, ha dichiarato Salini.

“Nella Rai del futuro che stiamo costruendo, RaiPlay è la vera piattaforma di servizio pubblico, un canale che acquisirà sempre più centralità. Il progetto con Fiorello può essere un volano formidabile nel modo in cui sarà pensato, realizzato e distribuito. Non vediamo l’ora di iniziare, l’atmosfera è di grande sintonia e ringrazio Fiorello per l’entusiasmo che condivide con noi e che ci spinge a realizzare un progetto che solo fino a pochi mesi fa sarebbe stato per la Rai un sogno impossibile”, ha concluso l’amministratore delegato, entusiasta per questo nuovo progetto.

Fiorello dunque lavorerà con RaiPlay.

