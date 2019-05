Estrazione Million Day oggi | Ieri | Ultime estrazioni | Numeri | Archivio

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI – DIRETTA – ARCHIVIO – Il gioco del Lotto appassiona da diversi anni milioni di italiani, tutti alla ricerca dei numeri vincenti. Oltre al vecchio e caro Lotto però esistono diversi altri concorsi come Superenalotto, 10eLotto e Million Day. Cos’è Million Day? Le estrazioni del Million Day sono un gioco a cadenza giornaliera (sempre alle ore 19) dove è possibile vincere fino a 1 milione di euro.

Come? Giocando 5 numeri (su un totale di 55) e sperando di aver scelto quelli giusti.

TPI segue tutte le estrazioni in tempo reale. Di seguito l’ultima estrazione del Million Day LIVE e l’archivio con le varie estrazioni dei giorni scorsi:

Estrazione Million Day oggi | Ultime estrazioni

Estrazione di oggi 21 maggio 2019 | Diretta

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

2 – 7 – 32 – 48 – 50

LA NOSTRA DIRETTA DELLE ESTRAZIONI DEL MILLION DAY DEL 21 MAGGIO

Estrazione Million Day oggi | L’archivio

Estrazione di oggi 20 maggio 2019 | Diretta

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

5 – 12 – 22 – 24 – 40

LA NOSTRA DIRETTA DELLE ESTRAZIONI DEL MILLION DAY DEL 20 MAGGIO

Estrazione di oggi 19 maggio 2019 | Diretta

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

48 – 35 – 4 – 14 – 20

Estrazione di oggi 18 maggio 2019 | Diretta

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

41 – 15 – 6 – 27 – 37

Estrazione di oggi 17 maggio 2019 | Diretta

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

4 – 27 -44 – 49 – 51

LA NOSTRA DIRETTA DELLE ESTRAZIONI DEL MILLION DAY DEL 17 MAGGIO

Estrazione di oggi 16 maggio 2019

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

3 – 7 – 25 – 47 – 51

Estrazione di oggi 15 maggio 2019

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

8 – 9 – 14 – 20 – 40

ESTRAZIONE MILLION DAY DIRETTA – LOTTO – Estrazione di oggi 14 maggio 2019

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

46 – 16 – 22 – 27 – 9

Estrazione di oggi 13 maggio 2019

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

50 – 6 – 11 – 28 – 15

ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 12 maggio 2019

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

15 – 49 – 10 – 9 – 37

Estrazione di oggi 11 maggio 2019

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

35 – 13 – 50 – 44 – 4

ESTRAZIONE MILLION DAY DIRETTA – LOTTO – Estrazione di oggi 10 maggio 2019

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

19 – 41 – 6 -28 – 50

Estrazione di oggi 9 maggio 2019

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

41 – 3 -30 – 48 – 31

Estrazione di oggi 8 maggio 2019

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

6 – 22 – 20 – 35 – 18

Estrazione di oggi 7 maggio 2019

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

51 – 27 – 32 – 9 -16

Estrazione di oggi 6 maggio 2019

Ecco la cinquina dei numeri vincenti:

36 – 55 – 3 – 13 – 11

Estrazione di oggi 29 aprile 2019

Ecco la cinquina vincente:

3 – 5 – 27 – 36 – 50

LA NOSTRA DIRETTA DELLE ESTRAZIONI DEL MILLION DAY DEL 29 APRILE

Estrazione 25 aprile 2019

Ecco la cinquina vincente:

12 – 26 – 27 – 37 – 43

LA NOSTRA DIRETTA DELLE ESTRAZIONI DEL MILLION DAY DEL 25 APRILE

Estrazione di oggi 24 aprile 2019

Ecco la cinquina vincente:

2 – 7 – 9 – 33 – 50

LA NOSTRA DIRETTA DELLE ESTRAZIONI DEL MILLION DAY DEL 24 APRILE

LA NOSTRA DIRETTA DELLE ESTRAZIONI DEL MILLION DAY DEL 26 FEBBRAIO

Estrazione Million Day | Come si gioca

Come si gioca a Million Day? Giocare a questo gioco è semplicissimo: basta scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi e l’importo della giocata è fisso: solo un euro. Si può giocare tutti i giorni fino alle ore 18.45 per l’estrazione del giorno e dalle ore 19.15 in poi per quella del giorno successivo.

È possibile anche fare un abbonamento per più giorni consecutivi (fino ad un massimo di 20), semplicemente scegliendo l’opzione nella schedina prima di giocarla.

Capitolo premi: variano, ovviamente, in base alla quantità di numeri indovinati rispetto a quelli dell’estrazione. Chi indovina due numeri vince 2 euro, chi indovina tre numeri 50 euro, chi indovina quattro numeri vince mille euro e chi azzecca cinque numeri vince 1 milione di euro.

Estrazione Million Day | Gioca responsabile

Il gioco d’azzardo può diventare una vera e propria malattia. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza per problemi di questo tipo, contatta Giocoresponsabile.

Cosa è? È un servizio totalmente gratuito, gestito da professionisti che, nel rispetto dell’anonimato, offrono consulenza, orientamento e cura alle persone che hanno sviluppato problemi (psicologici, relazionali, legali) dovuti agli eccessi di gioco, a famigliari e amici di persone coinvolte in problemi creati dal gioco eccessivo. Al team di psicologi è affiancato uno staff di consulenti (psichiatra, psicoterapeuta, avvocato) per trattare gli aspetti specifici.

Come si accede? Da telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 attraverso il portale www.giocaresponsabile.it sempre.

Estrazione Million Day | Per fare in modo che il gioco resti sempre un piacere, segui alcune regole elementari:

Imposta i tuoi limiti di gioco e non superarli mai

Gioca solo la quantità di denaro stabilita inizialmente

Smetti di giocare quando hai superato il limite di tempo stabilito inizialmente

Non giocare somme di denaro che non puoi permetterti di perdere

Evita di spendere al gioco il denaro destinato ad altri scopi

Se hai deciso di smettere di giocare, o di giocare meno, sforzati di mantenere questo proposito

Evita di spendere troppo spesso il resto per il gioco

Non giocare per rifarti quando perdi

Evita di considerare il gioco come una soluzione per i tuoi problemi e per le tue preoccupazioni

Non chiedere mai soldi in prestito per giocare

Considera che il denaro speso al gioco è il prezzo che paghi per il tuo divertimento

Non mentire ai tuoi cari sulle somme che hai perso al gioco o sul tempo dedicato al gioco

Chiedi aiuto se pensi che stai spendendo troppo o stai giocando troppo frequentemente

Non assentarti dal lavoro per andare a giocare

Non giocare quando ti senti depresso, solo, annoiato, teso o ansioso

