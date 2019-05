Eliana Michelazzo chi è | Pamela Prati

AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO 2019 – Si parla tantissimo del Prati-gate, il matrimonio (annullato) dell’anno con protagoniste di contorno anche le sue agenti, tra queste Eliana Michelazzo. Tutta l’Italia si chiede: ma esiste Marco Caltagirone? Finalmente, dopo tanto mistero, sarebbe stata la stessa Eliana Michelazzo a confessare la verità a Live Non è la D’Urso: Marco Caltagirone non esiste.

L’intervista esclusiva è stata rilasciata a Barbara D’Urso e pare che la Michelazzo, per sfuggire alla bomba mediatica futura, abbia chiesto alla redazione del Grande Fratello di entrare nel reality show come concorrente. Cosa avrà deciso Barbara D’Urso? Per scoprirlo, basterà seguire la puntata del 20 maggio 2019 in onda su Canale 5.

ELIANA MICHELAZZO CHI È – Si parla tantissimo del matrimonio di Pamela Prati con Marco Caltagirone, l’uomo senza identità (perché nessuno sa chi è). Eliana Michelazzo è la famosa agente della showgirl che in genere l’accompagna – o la rappresenta – nelle trasmissioni che intendono discutere del matrimonio più chiacchierato d’Italia.

Ma cosa sappiamo su Eliana Michelazzo? Sul caso Pamela Prati se n’è discusso in abbondanza, per cui focalizziamoci sulla sua agente.

Eliana Michelazzo chi è | Biografia

Nata a Roma il 16 luglio 1979, Eliana Michelazzo oggi è la direttrice dell’azienda Aicos Management, che si occupa di gestire l’immagine pubblica di molti esponenti del mondo dello spettacolo: tra questi, spicca Pamela Prati e il caso del suo matrimonio.

Prima di essere una donna in carriera, Eliana ha conosciuto alcuni momenti bui durante l’infanzia e ha cominciato a lavorare all’età di 15 anni per aiutare l’economia di famiglia.

Eliana si reputa una ragazza solare e socievole che crede nei valori della famiglia, è una grande appassionata di cinema, le piace viaggiare e ha un debole per le borse e le scarpe.

Eliana Michelazzo chi è | Uomini e Donne

Prima del caso di Pamela Prati, il nome di Eliana era conosciuto anche per il suo ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne, il programma pomeridiano di Canale 5 diretto da Maria De Filippi.

La Michelazzo vi ha preso parte nella stagione 2008/2009 ed è stata una delle corteggiatrici di Federico Mastrostefano. A quei tempi, non era un’agente bensì un’estetista. Eliana era molto amata dal pubblico che apprezzò la sua schiettezza nel programma, ma il suo percorso all’interno di Uomini e Donne non ebbe un lieto fine perché Federico non la scelse (al suo posto preferì Pamela Compagnucci).

Quella è stata l’ultima volta che Eliana Michelazzo è stata vista sul piccolo schermo. Da quel momento, ha lavorato soltanto nel dietro le quinte per il mondo dello spettacolo finché non è tornata in prima linea per il matrimonio di Pamela Prati.

Eliana Michelazzo chi è | Pamela Prati

Tutti sanno ormai che Eliana Michelazzo è la manager di Pamela Prati, grazie all’ondata mediatica che si è scatenata in seguito all’annuncio dei fiori d’arancio della showgirl con Marco Caltagirone.

Da quel momento, è stato un susseguirsi di programmi televisivi, dai salotti di Barbara D’Urso agli studi di Verissimo. Intanto, la verità sul matrimonio di Pamela Prati è all’ordine del giorno: in tanti le danno la caccia senza però trovare le risposte che cercano. Perché Marco Caltagirone non si palesa al mondo? Esiste? Eliana, ospite a Verissimo insieme a Pamela, ha giurato di sì.

Eliana Michelazzo chi è | Vita privata | Instagram

Cosa sappiamo della vita privata di Eliana? Molto poco, pare che dopo due mesi dalla fine di Uomini e Donne la donna abbia incontrato l’uomo della sua vita, Simone Coppi. Pare che i due, secondo alcune indiscrezioni, si siano sposati nel 2013, ma in molti accusano la donna di aver mentito a riguardo (un po’ come tutta la storia sul matrimonio di Pamela Prati).

Un mistero riguarda anche il suo account Instagram, attualmente staccato. Perché l’avrà fatto?