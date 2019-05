Elezioni Europee | Previsioni Voto | Salvini: “Se Lega sopra 17% successo”

“Cinque anni fa alle Europee abbiamo preso il 6 per cento, l’anno scorso alle politiche il 17 per cento. Dunque tutto quello che c’è dal 17 per cento, dal 20 per cento in su vuol dire che gli italiani ci stanno apprezzando”. Queste le parole del ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, intervenendo al Forum ANSA dopo che gli era stata fatta una domanda su quali fossero le aspettative della Lega per le elezioni europee di domenica 26 maggio. “Non voglio dare numeri ma non pongo limiti alla provvidenza – ha aggiunto – vediamo chi sale e chi scende”.

