Elezioni europee: tutti i candidati della Lega, circoscrizione per circoscrizione

Elezioni europee candidati Lega | Chi sono i candidati della Lega alle Europee 2019?

Alle prossime elezioni europee Matteo Salvini sarà capolista della Lega in tutte le circoscrizioni.

La Lega ha puntato su candidati con esperienze amministrative nei comuni o in altre amministrazioni locali. Pochissimi nomi noti nelle liste, come ad esempio l’economista e noto opinionista tv Antonio Rinaldi, candidato nella circoscrizione Centro.

Nella scorsa legislatura la Lega contava su 6 deputati, secondo i sondaggi dopo il 26 maggio ne potrà avere fino a 28. La Lega faceva parte del gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà, ma nella prossima legislatura potrebbe fare parte di una nuova alleanza nazionalista e sovranista, come progetta Matteo Salvini.

Gli eurodeputati uscenti sono: Mario Borghezio (circoscrizione Centro), Giancarlo Scottà e Mara Birzotto (Nord-est), Angelo Ciocca e Danilo Oscar Lancini (Nord-Ovest) e Marco Zanni (Nord-ovest, ma inizialmente eletto con il M5s e passato alla Lega nel 2017).

Mario Borghezio non è stato ricandidato da Matteo Salvini. “Prima mi avevano detto che noi eurodeputati eravamo tutti ricandidati, poi non so cosa sia successo. Pensavo che un posticino me lo avrebbero riservato. Hanno fatto un errore politico”, ha detto Borghezio, non celando la delusione.

Qui la lista completa dei candidati, circoscrizione per circoscrizione:

Elezioni europee candidati Lega | Circoscrizione Nord Ovest

Salvini Matteo

Andreina Heidi Monica

Campomenosi Marco

Cappellari Alessandra

Casiraghi Marta

Cattaneo Dante

Ciocca Angelo (eurodeputato uscente)

Gancia Gianna

Lancini Danilo Oscar (eurodeputato uscente)

Marrapodi Pietro Antonio

Molteni Laura

Panza Alessandro

Poggio Vittoria

Porro Cristina

Racca Marco

Sammaritani Paolo

Sardone Silvia Serafina

Tovaglieri Isabella

Zambelli Stefania

Zanni Marco (eurodeputato uscente)

Candidati Lega | Circoscrizione Nord Est

Salvini Matteo

Basso Alessandra

Bizzotto Mara (eurodeputato uscente)

Borchia Paolo

Cipriani Vallì

Conte Rosanna

Da Re Gianantonio detto Toni

Dreosto Marco

Gazzini Matteo

Ghidoni Paola

Ghilardelli Manuel

Lizzi Elena

Occhi Emiliano

Padovani Gabriele

Rento Ilenia

Candidati Lega | Circoscrizione Centro

Salvini Matteo

Baldassarre Simona Renata

Adinolfi Matteo

Alberti Jacopo

Bollettini Leo

Bonfrisco Anna detta Cinzia

Ceccardi Susanna

Lucentini Mauro

Pastorelli Stefano

Pavoncello Angelo

Peppucci Francesca

Regimenti Luisa

Rinaldi Antonio Maria

Rossi Maria Veronica

Vizzotto Elena

Candidati Lega Europee | Circoscrizione Sud

Salvini Matteo

Antelmi Ilaria

Calderano Daniela

Caroppo Andrea

Casanova Massimo

Cerrelli Giancarlo

D’Aloisio Antonello

De Blasis Elisabetta

Grant Valentino

Lella Antonella

Petroni Luigi Antonio

Porpiglia Francesca Anastasia

Sapignoli Simona

Sgro Nadia

Sofo Vincenzo

Staine Emma

Tommasetti Aurelio

Vuolo Lucia

Europee 2019 Candidati Lega | Circoscrizione Isole

Salvini Matteo

Donato Francesca

Attaguile Angelo

Gelarda Igor detto Igor

Hopps Maria Concetta detta Marico

Pilli Sonia

Piu Massimiliano

Tardino Annalisa