Elezioni europee: tutti i candidati di Europa Verde (Possibile e Verdi), circoscrizione per circoscrizione

Candidati Europa Verde | Europa Verde parteciperà alle prossime elezioni europee. La lista è formata da Possibile e Verdi, e sarà affiliata al Partito Verde Europeo.

TPI ha intervistato lo spitzenkandidat dei Verdi, Bas Eickhout, che insieme a Ska Keller è il candidato individuato dal partito per la presidenza della Commissione europea. (Qui abbiamo spiegato come funziona il meccanismo per la scelta del presidente della Commissione Ue).

Quasi la metà dei candidati sono donne.

“Non c’è un Pianeta B, non c’è una lista B”, è lo slogan scelto da Europa Verde, che si rifà agli slogan del Friday for future, il movimento ambientalista nato dall’attivismo di Greta Thunberg.

Qui di seguito tutti i candidati di Europa Verde, circoscrizione per circoscrizione:

Elezioni europee candidati Europa Verde | Circoscrizione Nord Ovest

Elena Eva Maria Grandi

Domenico Finiguerra

Francesca Druetti

Antonio Caputo

Silvia Parodi

Maurizio Parodi

Dario Balotta

Ilaria Barbonetti

Pippo Civati

Martina Comparelli

Paolo Crosignani

Veronica Dini

Enrico Fedrighini

Antonio Limardi

Marco Moro

Tiziana Mossa

Maria Silvia

Angela Concetta Pettinicchio

Paolo Pinzuti

Benedetta Rinaldi

Chiara Rossini

Candidati Europa Verde | Circoscrizione Nord Est

Silvia Zamboni

Angelo Bonelli

Chiara Bertogalli

Marco Affronte

Fiorella Belpoggi

Norbert Lantschner

Tiziana Cimolino

Davide Nava

Fatou Boro Lo

Alice Brombin

Eugenia Fortuni

Judith Kienzl

Giuseppe Prasel

Luca Saccone

Mao Valpiana

Elezioni europee candidati Europa verde | Circoscrizione Centro

Annalisa Corrado

Ferdinando Bonessio

Beatrice Brignone

Adriano Cardogna

Elena Pulcini

Bengasi Battisti

Carmela Luongo

Mario Canino

Pippo Civati

Alessandro Crescenzi

Nicoletta Dentico

Caterina Di Bitonto

Anna Chiara Forte

Umberto Zimarri

Europa Verde | Circoscrizione Sud

Eliana Baldo

Amodeo Orlando

Emanuela Trimarchi

Luigi Esposito

Ascenza Loredana Fasano

Giuseppe Lacicerchia

Filomena Pollinzi

Giuseppe Barbaro

Emma Chiaia

Crocifisso Aloisi

Adriana Colacicco

Giuliana Farinaro

Vincenzo Giordano

Maurizio Pendenza

Francesco Quartarone

Innocenza Anna Starace

Giuseppe Ventura

Valeria Votano

Europa Verde | Circoscrizione Isole

Nadia Spallitta

Egidio Trainito

Raffaella Spadaro

Claudio Torrisi

Elvira Maria Vernengo

Filippo Occhipinti

Ilaria Fagotto

Giuseppe Cuschera