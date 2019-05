Elezioni amministrative Verbania 2019: tutto quello che c’è da sapere

Elezioni amministrative 2019 Verbania | Comunali | Data | Come si vota | Candidati

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 VERBANIA – Domenica 26 maggio 2019 i cittadini di Verbania, in Piemonte, saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale.

Quello del 26 maggio dunque sarà un election day in piena regola, visto che oltre alle elezioni comunali si voterà – in contemporanea – anche per le elezioni Europee 2019 e le regionali in Piemonte.

Elezioni amministrative 2019 Verbania | Data

Come già precisato, le elezioni comunali a Verbania si tengono domenica 26 maggio. I cittadini potranno recarsi a votare dalle 7 alle 23.

Cosa succederà però se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza assoluta delle preferenze al primo turno? Si andrà ovviamente al ballottaggio, previsto per domenica 9 giugno 2019.

Elezioni amministrative 2019 Verbania | Candidati

Chi sono i candidati alle elezioni comunali 2019 a Verbania? In tutto sono sette gli aspiranti primi cittadini della città piemontese.

Silvia Marchionini , sindaca uscente alla ricerca del secondo mandato, appoggiata dal Partito democratico, dalla lista Verbania Viva e da La Verbania del Sì

, sindaca uscente alla ricerca del secondo mandato, appoggiata dal Partito democratico, dalla lista Verbania Viva e da La Verbania del Sì Giandomenico Albertella , attuale sindaco di Cannobio, candidato sostenuto dalla Lega, da Forza Italia, da Fratelli d’Italia e dalla lista Insieme per Verbania

, attuale sindaco di Cannobio, candidato sostenuto dalla Lega, da Forza Italia, da Fratelli d’Italia e dalla lista Insieme per Verbania Roberto Campana , appoggiato dal Movimento Cinque Stelle

, appoggiato dal Movimento Cinque Stelle Renato Brignone , che riceve l’appoggio della lista Una Verbania Possibile

, che riceve l’appoggio della lista Una Verbania Possibile Loredana Brizio , avvocatessa sostenuta dalla lista Grande Nord e da Verbania Nova

, avvocatessa sostenuta dalla lista Grande Nord e da Verbania Nova Vladimiro Di Gregorio , sostenuto dal Partito Comunista Italiano

, sostenuto dal Partito Comunista Italiano Patrich Rabaini, con l’appoggio della lista civica Comunità.Vb

Elezioni amministrative 2019 Verbania | Legge elettorale

Come funziona la legge elettorale alle elezioni comunali 2019 a Verbania? L’elezione del sindaco avviene con sistema elettorale di tipo maggioritario. I seggi in consiglio comunale, invece, vengono attribuiti con un sistema proporzionale.

Sarà eletto sindaco, come avviene in tutti i comuni con una popolazione maggiore di 15mila abitanti, il candidato che ottiene almeno la maggioranza assoluta dei voti, dunque il 50 per cento più uno dei voti validi.

La lista collegata al candidato vincitore ottiene il 60 per cento dei seggi, una sorta di “premio di maggioranza” per garantire una maggiore governabilità. I rimanenti posti nel Consiglio vengono assegnati alle altre liste in modo proporzionale, ma solo se è stata superata la soglia di sbarramento del 3 per cento.

Elezioni amministrative 2019 Verbania | Come si vota

Come votare alle elezioni comunali a Verbania? Nella scheda elettorale, se gli elettori barrano il simbolo di una lista, il loro voto va in automatico anche al candidato sindaco sostenuto dalla lista stessa. Se invece viene barrato solo il nome del candidato sindaco, il voto non va in automatico anche alla lista collegata.

Anche a Verbania, come nelle elezioni comunali di tutta Italia, è consentito il voto disgiunto. Inoltre, si possono attribuire una o due preferenze al Consiglio comunale, ma nel caso in cui si votino due candidati, questi devono essere di sesso diverso.