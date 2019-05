Candidati +Europa | Più Europa | Circoscrizione per circoscrizione

Candidati +Europa | Esordio di +Europa alle elezioni europee. La formazione politica, che aveva fatto il suo debutto alle elezioni politiche del 2018, ha presentato le sue liste di candidati per il parlamento di Strasburgo.

Le liste rappresentano l’unione di +Europa e Italia in Comune, il movimento di Federico Pizzarotti, sindaco di Parma.

+Europa, se eleggerà eurodeputati, andrà a far parte del gruppo europeo di Alde, l’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa. Si tratta del quarto gruppo parlamentare per numero di deputati, nella scorsa legislatura vi facevano parte i 5 deputati di Italia dei Valori.

Emma Bonino è inoltre una delle candidate alla presidenza della Commissione per il gruppo Alde, insieme a Margrethe Vestager e Guy Verhofstad, Luis Garicano, Nicola Beer, Violea Bulc e Katalin Cseh.

A differenza degli altri gruppi europei come il Ppe e il Pse, Alde ha deciso di non avere un solo candidato capolista per la presidenza della Commissione, il cosiddetto spitzenkandidat, ma un team di 7 candidati.

L’interrogativo è uno: ce la faranno a superare la soglia di sbarramento del 4 per cento?

Elezioni europee 2019: i candidati e le liste di tutti i partiti in Italia

Candidati +Europa | Circoscrizione Nord Ovest

Benedetto Della Vedova

Silvja Manzi

Gabriele Molinari

Paola Testori

Marco Marazzi

Giulia Pastorella

Dino Guido Rinoldi

Cristina Bagnoli

Maurizia Bertoncino

Igor Boni

Inoussa Bara

Elena Marcellino

Alessandra Micalizzi

Stefano Morcelli

Lia Orfei

Mirko Pauolon

Daniela Poggio

Marco De Andreis

Lorenzo Tosa

Martina Riva

Candidati +Europa | Circoscrizione Nord Est

Federico Pizzarotti

Philippe Daverio

Silvja Manzi

Philippe Daverio

Federica Sabbati

Eugenio Fusignani

Carlotta Cinti Luciani

Layla Yusuf

Renate Holzseisen

Giorgio Andrian

Laura Antonini

Davide Borrelli

Alessandra Chiantoni

Marco De Andreis

Giorgio Pasetto

Francesco Rolleri

Candidati +Europa | Circoscrizione Centro

Emma Bonino

Marco Taradash

Riccardo Travaglini

Costanza Hermanin De Reichenfeld

Carlotta Caponi

Silvja Manzi

Gianfranco Spadaccia

Elezioni Europee Candidati Più Europa | Circoscrizione Sud

Raimondo Pasquino

Alessandra Senatore

Michele Abbaticchio

Alfonso Pisicchio

Francesco Galtieri

Nicola Di Palma

Daniela Aiuto

Raffaello Adesso

Giovanna Dell’Erba

Stefania Del Negro

Benedetta Dentamaro

Rossella Fasulo

Arnaldo Gadola di Recale

Lucia Manciero

Luciano Monticelli

Simona Russo

Marco De Andreis

Silvja Manzi

Elezioni europee candidati +europa | Circoscrizione Isole

Fabrizio Ferrandelli

Pietrina Pituzzolu

Stefania Ficani

Giuseppe Sanò

Silvia Manzi

Elia Torrisi

Maria Saeli

Marco De Andreis