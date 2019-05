Montalbano La luna di carta | Commissario | Trama | Anticipazioni | Replica 20 maggio 2019

MONTALBANO LA LUNA DI CARTA – Il Commissario Montalbano è la certezza di casa Rai. Campione d’ascolti a ogni puntata, Montalbano torna questa sera lunedì 20 maggio 2019 con una replica intitolata La luna di carta.

L’episodio è tratto dall’omonimo romanzo arrivato in libreria nel 2005 grazie a Sellerio Editore ed è andato in onda per la prima volta il 17 novembre 2018.

Quali sono le anticipazioni della puntata di questa sera? Vediamolo insieme.

Montalbano La luna di carta | Anticipazioni

Di cosa parla La luna di carta? La puntata di questa sera vede come vittima del caso Angelo Pardo, un informatore scientifico la cui peculiarità riguarda la sua vita sentimentale: Angelo infatti era un uomo passionale dal bagaglio sentimentale movimentato ed è stato ucciso a casa sua, con i pantaloni abbassati e un proiettile in fronte. Pardo in realtà era un medico poi radiato per aver praticato un aborto clandestino. Inoltre, nei suoi trascorsi c’era anche una collaborazione mafiosa per un traffico di droga.

Il movente più banale è quello passionale: ad ucciderlo può essere stata una qualsiasi sua amante ed è questa pista che il commissario seguirà.

Ma Montalbano non è convinto e a dar manforte alle sue idee è la scia di cadaveri che iniziano a spuntar fuori nel corso delle indagini: le vittime sono perlopiù uomini politici fatti fuori da una partita di droga tagliata male.

Ma chi è l’artefice degli omicidi? Montalbano avrà due donne sospettate, ma dovrà capire chi è stato e perché.

IL CAST DE LA LUNA DI CARTA

Nel cast de La luna di carta troveremo ovviamente il fidato Luca Zingaretti nelle vesti del Commissario Salvo Montalbano, il commissario di polizia di Vigata. Al suo fianco, il vice Domenico detto Mimì Augello interpretato da Cesare Bocci e anche l’ispettore Giuseppe Fazio, interpretato da Peppino Mazzotta.

Montalbano va in onda lunedì 20 maggio in prima serata con la puntata La luna di carta su Rai 1.

