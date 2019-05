Chiara Ferragni affitta Gardaland per festeggiare il compleanno: ma quanto ha speso?

Chiara Ferragni Gardaland quanto ha speso | Su feste ed eventi mondani, si sa, Chiara Ferragni non è tipo da lesinare. L’imprenditrice digitale più famosa d’Italia, che secondo l’azienda di social media intelligence Blogmeter guadagna circa 12 mila euro a post promozionale, non vive certo il problema di arrivare a fine mese.

Di conseguenza, quando si tratta di divertirsi, lei e il marito Fedez non badano a spese. L’ultima trovata della fashion blogger neo 32enne è stata di affittare l’intero parco giochi di Gardaland per sé e per una sessantina di amici.

Il gruppo di amici è arrivato nel parco giochi in provincia di Verona a bordo di un bus noleggiato per l’occasione ed è stato accolto dall’immancabile mascotte di Gardaland, Prezzemolo Drago, e da uno stuolo di pupazzi giganti.

Ma quanto ha speso Chiara Ferragni per questo evento? Contattato da TPI, l’ufficio stampa di Gardaland ha mantenuto uno stretto riserbo.

“Solitamente sono le aziende che affittano l’intero parco giochi”, ci viene spiegato telefonicamente. “Le tariffe variano di volta in volta a seconda di quello che il cliente chiede, per questo tipo di eventi non esiste un listino prezzi”.

Nulla a che vedere quindi, con i prezzi visibili sul sito Merlin Entertainments Group, in cui sono esposte le tariffe per festeggiare il compleanno a Gardaland, un’esperienza solitamente ambitissima dai bambini più che dagli adulti.

Si tratta di qualcosa di completamente diverso perché, in questo caso, spiega ancora l’ufficio stampa di Gardaland a TPI, non si tratta di comprare i biglietti singolarmente ma di scegliere un pacchetto, che comprende il buffet, i drinks e tutte le forme di intrattenimento extra previste.

Se non possiamo sapere quanto ha speso Chiara Ferragni per festeggiare il suo compleanno a Gardaland, possiamo almeno sapere quanto non può non avere speso, cioè la cifra al di sotto della quale non può essere andata.

Calcolando che, per i compleanni “normali” (cioè quelli che non prevedono l’affitto in esclusiva del parco giochi) si parte da una cifra base di 80 euro per 5 persone, per poi sommare 15 euro aggiuntivi a persona che supera il tetto di 5 e che Chiara e il suo gruppo erano più di 60, l’imprenditrice digitale non può avere speso meno di mille euro (si arriverebbe a 905 calcolando solo i biglietti, ma bisogna aggiungere il buffet rinforzato, gli alcolici, i gadget e la torta).

Ma la cifra di mille euro non fornisce un ordine di idee adeguato, dal momento che, come detto, il listino prezzi di compleanno sul sito di Gardaland non ha nulla a che vedere con l’affitto dell’intero parco giochi. Verosimilmente, quindi, Chiara Ferragni dovrebbe avere speso molto- ma molto- di più.

