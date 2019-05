Che tempo che fa puntata 19 maggio 2019 | Ieri | Riassunto | Cosa è successo | Fabio Fazio

CHE TEMPO CHE FA PUNTATA 19 MAGGIO 2019 RIASSUNTO – Una puntata ricca di ospiti quella di ieri a Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio in onda ogni domenica in prima serata su Rai 1.

Ma cosa è successo ieri sera 19 maggio 2019 a Che tempo che fa? Per chi si fosse perso la puntata, ecco un riassunto di quanto accaduto.

Tra gli ospiti più attesi di ieri, sicuramente la presenza nello studio di Fabio Fazio del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha commentato gli ultimi sviluppi politici, in vista delle imminenti elezioni europee di domenica 26 maggio.

Che tempo che fa puntata 19 maggio 2019 | Ospiti | Luigi Di Maio

Vedo questa tensione continua della Lega, l’ultima tensione con il Vaticano. Il segretario di Stato Vaticano Parolin è intervenuto ed io sono d’accordo. Negli ultimi quattro mesi ho visto posizioni estreme, spero che dopo il 26 maggio la Lega dismetta questa posizione facendo tornare un clima sereno, per non tornare ad un clima da anni ’70”.

Di Maio nello studio di Che tempo che fa ha parlato anche del futuro del governo: “Deve andare avanti altri 4 anni ma una cosa deve essere chiara: il M5S è intransigente sulla corruzione”. Infine da Fazio Luigi Di Maio ha parlato anche dei sovranisti in vista delle elezioni europee: “I sovranisti sono forze politiche che pensano solo al proprio Paese, abbiamo bisogno invece di un’Ue che ci aiuti su diversi fronti.

So che con le persone che ieri erano a Milano non si può creare l’Europa della solidarietà ma si tratta di persone che abbandoneranno l’Italia. Questi fanno i sovranisti con i confini dell’Italia e con i soldi dell’Italia. Questi sovranisti non vorranno il bene dell’Italia. Dall’altra parte c’è il partito dei banchieri dove stanno i socialisti. Ecco perché stiamo creando un nuovo fronte con altre forze”.

Che tempo che fa puntata 19 maggio 2019 | Ospiti | The Giornalisti | Favino

Tra gli altri ospiti della puntata di ieri 19 maggio di Che tempo che fa anche Pierfrancesco Favino e il regista Marco Bellocchio, nelle sale dal 23 maggio con il film Il traditore, Heather Parisi, che festeggia 40 anni di carriera e parlando di diritti ha alzato il pugno chiuso.

Un gesto che ha sorpreso il conduttore, anche se la soubrette ha spiegato che non aveva un fine politico, ma sociale, visto che si parlava di diritti e in particolare di quelli degli omosessuali.

E ancora tra gli ispiri di ieri di Fabio Fazio Gad Lerner in onda dal 3 giugno su Rai 3 con il programma L’Approdo. Infine spazio alla musica con The Giornalisti, che hanno presentato il nuovo singolo Maradona y Pelé, e Cesare Cremonini pronto a partire con un nuovo tour.

Le clip e l’intera puntata di ieri di Che tempo che fa sono disponibili on demand in qualsiasi momento su Rai Play.