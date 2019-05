Justin Bieber canyon |“Vietato l’accesso al canyon Fjadrárgljúfur: il paesaggio non può sostenere un aumento di visitatori”: lo scenario da favola del video I’ll show you di Justin Bieber è in pericolo.

Proprio a causa del successo della canzone e del suo videoclip da 444 milioni di visualizzazioni, gli amministratori del luogo si sono trovati costretti a limitare l’accesso da parte dei visitatori, in aumento da costante dal release della hit.

Ripercorrere emozioni e luoghi che sono protagonisti del video assieme alla popstar americana è divenuto così il sogno dei numerosi fan che da tutto il mondo si sono riversati nella località islandese provocando non pochi danni all’ecosistema del canyon.

Certamente il video di Bieber non è l’unica causa che ha portato al sovraffollamento della zona come ha dichiarato lo stesso ministro dell’Ambiente islandese Guðmundur Ingi Guðbrandsson all’Associated Press.

“È un po’ troppo semplicistico dare tutta la colpa a Justin Bieber – ha affermato il ministro- ma il comportamento avventato di una persona famosa può avere un impatto drammatico su un’intera area, se la massa ne segue le orme”.

ISLANDA | TURISMO

Senza dubbio negli ultimi anni l’Islanda sta vivendo una nuova vita dal punto di vista turistico con 2,3 milioni di turisti solo nel 2018 rispetto alle 600mila unità del 2010.

Complici di questo boom panorami mozzafiato, un modus vivendi fuori dal caos e un fascino culturale non indifferente.

Ma tutto questo non deve allontanare dalle priorità come la salvaguardia del territorio.

Il paesaggio vulcanico islandese, per natura facile all’erosione e molto lento alla ricomposizione, non può sopportare un alto flusso di persone.

E su questo la popolazione locale non molla il punto anzi sembra essere intenzionata a salvaguardare il proprio ecosistema come sanno bene quei fan che hanno addirittura provato a corrompere i guardiani del posto.

C’è molto da imparare.

