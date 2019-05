Napoli Inter diretta live 4-1 | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

NAPOLI INTER DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Napoli e Inter, valevole per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A 2018 2019. La sfida è in programma oggi, domenica 19 maggio 2019 alle ore 20.30.

NAPOLI INTER DIRETTA LIVE

NAPOLI INTER SECONDO TEMPO

Finisce qui. 4-1 per il Napoli. L’Inter dovrà giocarsi la qualificazione alla Champions League nell’ultimo turno di Serie A

81′ GOL DELL’INTER : dal dischetto non sbaglia Icardi

: dal dischetto non sbaglia Icardi 80′ Calcio di rigore per l’Inter: fallo di Albiol su Icardi

78′ GOL DEL NAPOLI : di potenza Fabian Ruiz chiude definitivamente il match. Handanovic impreciso

: di potenza Fabian Ruiz chiude definitivamente il match. Handanovic impreciso 73′ Lautaro, il migliore dei suoi, colpisce in pieno la traversa

70′ GOL DEL NAPOLI : affonda l’Inter. Segna Fabian Ruiz: Handanovic para su Milik, il pallone arriva a Malcuit che serve Fabian Ruiz e insacca

: affonda l’Inter. Segna Fabian Ruiz: Handanovic para su Milik, il pallone arriva a Malcuit che serve Fabian Ruiz e insacca 67′ Salvataggio prodigioso di Koulibaly che di testa toglie dalla linea un gol fatto

67′ Tocco volante di D’Ambrosio a tu per tu con Karnezis, grandissima occasione per l’Inter

60′ GOL DEL NAPOLI: di testa segna Mertens su assist di Callejon

di testa segna Mertens su assist di Callejon Cambio nell’Inter: dentro Vecino per Gagliardini

48′ Ammoniti Nainggolan e Allan

Inizia il secondo tempo di Napoli Inter

NAPOLI INTER PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo. 0-0 a Napoli

44′ Politano prova la conclusione a giro: alta sopra la traversa

41′ Occasione Napoli con Callejon: destro di poco a lato

39′ Prova da fuori Nainggolan ma non calcia bene e non trova la porta

36′ Occasione per l’Inter con Lautaro Martinez. Karnezis si salva coi piedi

31′ Perisic mette un grande pallone in area dalla sinistra, Koulibaly spazza

28′ L’Inter sembra aver perso lucidità nella manovra

26′ Che occasione per Ghoulam, servito da Fabian Ruiz: il pallone termina alto sopra la traversa

24′ Ruiz cerca lo spazio per calciare ma Skriniar lo chiude

20′ Napoli che sta giocando meglio dei nerazzurri anche dopo il vantaggio

16′ GOL DEL NAPOLI: grandissimo gol di Zielinski: una gran botta dalla distanza che trafigge Handanovic. È il suo sesto gol in stagione

grandissimo gol di Zielinski: una gran botta dalla distanza che trafigge Handanovic. È il suo sesto gol in stagione 12′ Occasione Napoli con Milik: prova il sinistro dalla distanza, ma non trova la porta

3′ Bella girata di Mertens che a due passi dalla porta nerazzurra si gira ma calcia alto

Si comincia

Napoli Inter diretta live | Pre partita

Una sfida avvincente vista la corsa Champions sempre più accesa d iquest’anno. Contemporaneamente l’Atalanta gioca a Torino contro la Juventus mentre il Milan ha già giocato alle 18 ospitando il Frosinone.

Nel Napoli Ghoulam favorito su Mario Rui. Davanti probabile il tandem Insigne-Milik, con Mertens che spinge per un posto

Spalletti ha diversi dubbi di formazione: chi giocherà dal primo minuto davanti tra Icardi e Lautaro? Alle spalle della punta il tridente dovrebbe essere Candreva, Nainggolan, Perisic

L’Inter invece ha bisogno dei tre punti per certificare il terzo posto in classifica

Per il Napoli si tratta dell’ultima partita di campionato davanti al pubblico del San Paolo, sicuri ormai del secondo posto e quindi della qualificazione alla prossima Champions

Napoli Inter diretta live | Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinksi; Milik, Mertens. All. Ancelotti

INTER (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. All. Spalletti

Napoli Inter diretta live | Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019

Napoli Inter diretta live | Diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Inter sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare (quindi a pagamento) Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

Il commento del match di San Siro è di Riccardo Trevisani e Daniele Adani.

Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti, analisi e commenti in studio di giornalisti e ospiti.

Il calcio d’inizio della sfida tra Napoli e Inter, 37esima giornata di Serie A, è fissato alle ore 20.30 di domenica 19 maggio 2019.

Napoli Inter diretta live | Le parole di Luciano Spalletti

Le parole di Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, prima della sfida di campionato contro il Napoli:

“Abbiamo lasciato qualche risultato per strada anche quest’anno, qualcosa in meno rispetto alla stagione scorsa. A livello di atteggiamento. Dobbiamo ancora fare dei passi in avanti su questo, però siamo cresciuti molto, abbiamo lavorato bene, dei risultati si sono visti. Il ‘massetto’ è stato fatto, ora bisogna appoggiarci della roba sopra, in modo giusto. Anche in considerazione della Champions League e del settlement agreement. Significa aver fatto bene nel presente per un futuro ancora migliore, forse quello ha portato qualche limitazione. E’ chiaro che poi c’è da risalire sul pullman che porta in Champions, ancora dobbiamo farlo. C’è da portare milioni di interisti che se lo meritano, hanno fatto vedere grande attaccamento a questi colori”.

“Lautaro? Mi aspettavo la convocazione con l’Argentina per la Coppa America, ogni volta che ho sentito parlare di lui i discorsi vanno sempre nella stessa direzione, e ci troviamo d’accordo. Spero gli venga dato un ruolo importante. Fare una stagione in un club come l’Inter dà sicuramente forza e convinzione a tutti. Ora è ancora più forte di prima. La caratteristica che spicca è il carattere, ha forza mentale, è un calciatore da grandi club per questo motivo. Mantiene sempre il massimo in qualsiasi confronto, il carattere gli concede di usare le sue qualità, non si fa limitare da un avversario, un contesto, un momento di come si parla di lui. Esibisce sempre lo stesso marchio”.

“Fare qualcosa di più? Non so, domanda difficile. Non voglio portare degli esempi su quello che è stato il lavoro svolto. Ci siamo impegnati molto, abbiamo fatto le cose in modo serio e professionale. Nel dare il massimo si ritorna al discorso del carattere, dipende da quello che hai. Riesci ad evidenziare tutte le tue capacità e caratteristiche, oppure essere influenzato sulla prestazione. Dipende come sei fatto, è quello che fa la differenza, sei costretto a doverti difendere da ciò che dicono di te”.

“Dobbiamo prima giocare e vincere, poi parliamo di terzo posto. E’ un discorso che si fa dopo, non ci sposta un millimetro ora, dobbiamo restare attenti e concentrati. Fermo sull’obiettivo attuale, ovvero la gara di domani contro il Napoli”.

Come annunciato nei giorni scorsi, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, non si presenterà domani a Castelvolturno per tenere la conferenza stampa della vigilia della gara contro l’Inter. Il tecnico del Napoli non aveva parlato neppure nel post gara con la Spal lasciando spazio al figlio e suo vice, Davide.

Napoli Inter diretta live | Dove vederla in diretta live streaming

In live streaming la partita tra Napoli ed Inter sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in live streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Napoli Inter diretta live | Come è finita la gara d’andata? | La sintesi

Ecco gli hilights della gara di andata a San Siro tra Inter e Napoli.