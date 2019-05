Milan Frosinone diretta live 2-0 | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

MILAN FROSINONE DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Milan e Frosinone, valevole per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A 2018 2019. La sfida è in programma oggi, domenica 19 maggio 2019 alle ore 18.

MILAN FROSINONE DIRETTA LIVE

MILAN FROSINONE SECONDO TEMPO

Finisce qui. Vittoria fondamentale per il Milan che così è certo di andare in Europa League

77′ Occasione Frosinone: su lancio lungo in verticale, Musacchio va a vuoto e Dionisi tenta la conclusione ravvicinata. Palla a lato

tenta la conclusione ravvicinata. Palla a lato 66′ GOL DEL MILAN : Raddoppia la squadra di Gattuso, che dopo il rigore sbagliato da Ciano ha ricevuto una scossa e ha inziiato a giocare da Milan. Segna Suso con una straordinaria punizione

: Raddoppia la squadra di Gattuso, che dopo il rigore sbagliato da Ciano ha ricevuto una scossa e ha inziiato a giocare da Milan. Segna Suso con una straordinaria punizione 57′ GOL DEL MILAN: si sblocca Piatek. Aveva rischiato di andare sotto il Milan, poi arriva il vantaggio del polacco, di fatto al primo pallone toccato in partita

si sblocca Piatek. Aveva rischiato di andare sotto il Milan, poi arriva il vantaggio del polacco, di fatto al primo pallone toccato in partita 51′ Cambio Milan: entra Cutrone, esce Bakayoko

50′ PARA DONNARUMMA : dagli undici metri il portierone rossonero ferma Ciano

: dagli undici metri il portierone rossonero ferma Ciano 48′ Calcio di rigore per il Frosinone , confermato dal Var: contatto tra Abate e Paganini ritenuto falloso

, confermato dal Var: contatto tra Abate e Paganini ritenuto falloso 46′ Occasione Milan! Rossoneri pericolosi dopo appena 30 secondi. Palla lunga per Piatek e allora finisce aBorini. Botta a colpo sicuro da ottima posizione per lui ma la palla finisce incredibilmente alta

Inizia la ripresa, nessun cambio.

MILAN FROSINONE PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo. Poche emozioni a San Siro e 0-0 all’intervallo

30′ Bakayoko calcia dal limite con il sinistro dopo una ribattuta. Palla di poco a lato

19′ Bene adesso il Frosinone

11′ Calhanoglu mette in mezzo per Borini, ma viene murato da Zampano

10′ Il Frosinone aspetta nella sua metà campo, il Milan gestisce il gioco

3′ Dai 30 metri prova Suso, Bardi para

Si comincia!

Squadre in campo a San Siro

Milan Frosinone diretta live | Pre partita

Ci siamo! Sta per cominciare Milan Frosinone

Nel Frosinone la coppia Ciano-Ciofani davanti

Gattuso si dovrebbe affidare a quei giocatori che finora gli hanno dato più sicurezze, e quindi Musacchio e Romagnoli al centro della difesa davanti a Donnarumma, Kessiè, Bakayoko e Calhanoglu a centrocampo, mentre in avanti Piatek al centro dell’attacco con Suso a destra e Borini probabilmente confermato a sinistra

Dall’altra il Frosinone non ha più nulla da chiedere a questo campionato, essendo già retrocesso, ma vuole comunque ben figurare a San Siro

I rossoneri lottano per il quarto posto e devono vincere per giocarsi le ultime chance di qualificazione in Champions. Grande attesa poi questa sera per la sfida tra Juventus e Atalanta

Una partita fondamentale per il Milan di Rino Gattuso, ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League.

Milan Frosinone diretta live | Formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

Frosinone (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Beghetto, Sammarco, Maiello, Zampano; Trotta, Ciano. All. Baroni

Milan Frosinone diretta live | Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi alle 18 a San Siro tra Milan e Frosinone.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Kessiè, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Valzania, Sammarco, Maiello, Beghetto; Ciano, Ciofani. Allenatore: Baroni.

ARBITRO: Manganiello di Torino.

Milan Frosinone diretta live | Diretta tv e streaming

La sfida tra Milan e Frosinone sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare (quindi a pagamento) Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

Il commento del match di San Siro è di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti, analisi e commenti in studio di giornalisti e ospiti.

Il calcio d’inizio della sfida tra Milan e Frosinone, 37esima giornata di Serie A, è fissato alle ore 18 di domenica 19 maggio 2019.

Milan Frosinone diretta live | Le parole di Gattuso

L’allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha parlato in vista della gara contro il Frosinone. Queste le sue parole:

“Quinto posto un fallimento? Assolutamente no. Non perché voglio meriti io. Allora la Lazio che deve dire? La Roma? C’è rammarico perché per due mesi abbiamo avuto il destino nelle nostre mani e abbiamo perso tanti punti, ma non è un fallimento. Dobbiamo dare il massimo e fare più punti possibile, poi vedremo”.

“Suso? Un giocatore importante. Dicevate che dovevo lasciarlo fuori e che non si reggeva in piedi. Da dieci anni il Milan non aveva un giocatore che faceva dieci assist in campionato. Poi è normale che ci siano altri e bassi”

“L’orario di Milan-Frosinone e Juve-Atalanta? Non ho fatto calcoli, sto pensando a mettere la squadra migliore in campo. Credo alla buona fede. Tutte le squadre stanno mettendo grandissimo impegno, noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita”.

“Futuro? Sia io che la società abbiamo messo da parte le nostre chiacchiere per raggiungere il nostro obiettivo. Ci sarà tempo per parlare del futuro”.

“De Rossi-Roma? La cosa che mi è piaciuta di più di lui in questi anni, al di là dei miglioramenti tecnico-tattici che ha fatto è che è cresciuto ogni anno a livello umano. Ogni volta che ha sbagliato ha chiesto scusa con la sua faccia. Ragiona già da allenatore, dice le cose come stanno. Gli auguro il meglio. La Roma se ne accorgerà quando non ci sarà più nello spogliatoio”.

Milan Frosinone diretta live | Le parole di Marco Baroni

Marco Baroni, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Milan. Queste le sue parole:

“Andremo in campo con il 3-5-2. Sarà una partita bellissima giocata in uno stadio che sarà pienissimo. Il Milan è una grandissima squadra ed è in corsa per un obiettivo molto importante. Toccherà a noi giocare con il piglio giusto. Conosciamo le difficoltà che andremo a incontrare ma vogliamo fare una bella partita”.

“Chi gioca? Salamon, Chibsah e Gori non sono convocati, mentre per quel che riguarda Viviani parlerò con lui dopo l’allenamento. Paganini ieri si è allenato, oggi sarà un ulteriore verifica. Ho un dubbio per reparto, vedremo”.

“Bardi per Sportiello? Probabilmente sì. Scioglierò il dubbio solo oggi e parlerò con Sportiello. È comunque una possibilità per queste ultime due partite di campionato. Dionisi in campo? Valuterò il da farsi pensando all’intera partita. Dionisi sarà della gara ma devo valutare se farlo partire dall’inizio o nel secondo tempo. Federico sta migliorando tanto”.

Milan Frosinone diretta live | Precedenti

Quella in programma a San Siro in questo turno di Serie A è la quarta sfida in assoluto tra Milan e Frosinone

I rossoneri hanno vinto soltanto una delle tre gare disputate contro il Frosinone, pareggiando le altre due

Oltre allo 0-0 dell’andata allo Stirpe, poi, l’unico precedente a San Siro ha fatto registrare uno scoppiettante 3-3

Quella tra il Milan e il Frosinone è una sfida che storicamente regala tanti gol: 12 in totale, per una media di 4 a partita

Milan Frosinone diretta live | Come è finita all’andata? | La sintesi e i gol

Ecco come è finita all’andata tra Milan e Frosinone, allo stadio Benito Stirpe. Solo 0-0. Un pari che al Milan oggi pesa molto in classifico. Ecco gli highlights della sfida.