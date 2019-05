Giorgia Meloni: “Mai più con Forza Italia e Berlusconi. Noi solo con Salvini”

Meloni Forza Italia Salvini | “L’unica alternativa possibile è una maggioranza Fratelli d’Italia-Lega come c’è già in molte regioni. Anche perché, per quanto mi riguarda, ci sono molte, troppe cose che ci dividono da Forza Italia. A cominciare dall’Europa ma, soprattutto, Forza Italia continua ad ammiccare al Pd con cui è andata al voto assieme in Sicilia contro FdI e la Lega. Senza contare l’ipotesi Draghi appena prospettata”. Così Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, che chiude all’ipotesi di un’alleanza con Forza Italia e consolida l’asse con la Lega di Matteo Salvini.

“Noi siamo pronti a governare in Europa e a costruire una maggioranza in Italia”, dato che “un governo composto da noi e la Lega sarebbe una sintesi ideale perché portiamo avanti battaglie simili”, continua la Meloni nell’intervista rilasciata al Messaggero.

• Elezioni europee: tutti i candidati di Fratelli d’Italia, circoscrizione per circoscrizione

“Saremo la sorpresa di queste elezioni”. In Europa “io lavoro per un’alleanza che dal Ppe si deve spostare a destra passando per Salvini-Le Pen sino al gruppo di noi conservatori: perché senza di noi credo sia difficile una maggioranza”, ha detto la Meloni.

“Ma se Salvini lasciasse il Ppe, la sua famiglia naturale è la nostra”. Quanto all’alleanza in Europa con Vicktor Orban, “se rimane nel Ppe può essere utile per creare quest’unica alleanza”.

Giorgia Meloni ha chiuso la sua campagna elettorale per le Europee a Napoli per “dare un forte segnale di unità nazionale in un momento in cui il Paese appare spaccato”, spiega Meloni.

“Vogliamo però rappresentare il Mezzogiorno che chiede lavoro, e non il reddito di cittadinanza, e chi vuole dichiarare guerra alla camorra. Guerra vera da affrontare anche con leggi speciali, che noi appoggeremo sempre”.

Governo news | Qui tutte le ultime notizie dal Palazzo: politica italiana e novità di oggi | Ultima ora