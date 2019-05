Elezioni Sicilia 2019: risultati ballottaggi in Sicilia 12 maggio | Caltanissetta | Gela | Castelvetrano | Mazara del Vallo | Monreale

Risultati ballottaggi Sicilia 2019 – Domenica 12 maggio alcuni comuni siciliani sono tornati alle urne per il secondo turno delle elezioni amministrative 2019 in Sicilia.

Le urne sono state aperte dalle 7 alle 23 per consentire ai cittadini di 5 comuni di scegliere il loro sindaco, che non era stato eletto al primo turno lo scorso 28 aprile (qui i risultati del primo turno).

La legge prevede infatti che nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, qualora nessun candidato sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi necessari per essere eletto al primo turno, si procede dopo due settimane al ballottaggio tra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

Il Movimento Cinque Stelle prova a conquistare Caltanissetta (unico capoluogo di provincia al voto), mentre a Gela e a Mazara del Vallo la partita è aperta per i candidati sostenuti dai leghisti. Pd e Forza Italia corrono unite a Gela in un asse “civico” anti-populista.

Elezioni Sicilia 2019 ballottaggi: i Comuni al voto

Caltanissetta – Nel capoluogo nisseno a sfidarsi sono Michele Giarratana del centrodestra (37,39 per cento al primo turno) e Roberto Gambino del M5s (19,92 per cento al primo turno). Qui i dettagli sul voto a Caltanissetta.

Gela (CL) – Cristoforo Greco, candidato da liste civiche al cui interno ci sono Pd e Forza Italia (36,28 per cento) sfida Giuseppe Spata, appoggiato da Fdi, Udc e Lega (30,57 per cento).

Castelvetrano (TP) – Nel comune trapanese, che torna al voto per la prima volta dopo lo scioglimento per mafia, la sfida è fra Calogero Martire, sostenuto da liste civiche, (30,30 per cento) e Enzo Alfano del M5s (28,49 per cento).

Mazara del Vallo (TP) – Per la poltrona di primo cittadino si sfidano Salvatore Quinci del centrosinistra (31,51 per cento) e Giorgio Randazzo, appoggiato da varie liste tra cui la Lega (24,25 per cento).

Monreale (PA) – Per il secondo turno si sfidano Alberto Arcidiacono, sostenuto da liste civiche e da “Diventerà bellissima”, il movimento del governatore Nello Musumeci (23,94 per cento) e Pietro Capizzi del centrosinistra (21,20 per cento).

Elezioni Sicilia 2019 ballottaggi: affluenza

L’affluenza alle ore 12 è pari al 10,96 per cento, in calo del 4,42 per cento rispetto al primo turno (15,37 per cento).

Complessivamente, al primo turno il dato si è fermato al 58,4 per cento.

Rispetto al primo turno, l’affluenza più bassa, nella prima rilevazione delle 12, si registra a Mazara del Vallo con un calo del 5,76 per cento (13,75 per cento contro 19,51 per cento); seguono Monreale con -5,34 per cento (9,41 per cento – 14,74 per cento), Gela con -4,38 per cento (9,04 per cento -13,42 per cento), Caltanissetta con -3,79 per cento (11,22 per cento-15,01 per cento) e Castelvetrano con -2,62 per cento (11,22 per cento -15,02 per cento).

Il dato della prossima affluenza sarà disponibile alle ore 19.

Elezioni Sicilia 2019 ballottaggi: risultati

Lo scrutinio dei voti inizierà nella stessa giornata di domenica, subito dopo la chiusura dei seggi elettorali. I primi risultati dei ballottaggi sono attesi in nottata.

Articolo in aggiornamento